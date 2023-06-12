Birçok kişi bilmiyor: Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı

"VATANDAŞLARIMIZ ÇEKME ALTINI BİLMİYOR"

Çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Urfan, "Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. İkisinin kazancı da aynıdır. Çekme altın paketli olana göre daha avantajlıdır. Bunu vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır" dedi.