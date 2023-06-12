Birçok kişi bilmiyor: Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken uzmanlar, altın yatırımcılarına daha fazla kazandıran altının ne olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurunda süren rekor serisi altın fiyatlarını destekledi.
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken Sivas’ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, 24 ayar saf altın olan çekme altın hakkında bilgiler verdi.
"KAYIPLARI DAHA AZDIR"
Urfan, "Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır" dedi.
"VATANDAŞLARIMIZ ÇEKME ALTINI BİLMİYOR"
Çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Urfan, "Kesme altın; 24 ayar saf altındır. Paketsiz hali silindirde çekilir. Paketli olanları da vardır ve bunların kayıpları daha azdır. İkisinin kazancı da aynıdır. Çekme altın paketli olana göre daha avantajlıdır. Bunu vatandaşlarımız pek bilmiyor. Bunu bilezik atölyelerinde daha çok kullanıldığı için çok bilinmiyor. Vatandaşlarımızın asıl kârı ve kazancı çekilmiş altında olacaktır" dedi.