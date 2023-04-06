Birçok kişi adlarını ilk kez duydu: Türkiye'nin en zenginleri listesindeki iki kardeş, ne iş yapıyor?
Forbes'un yayınladığı '2023 milyarderler listesinin' Türkiye ayağında zirvede yer alan İbrahim Erdemoğlu ve üçüncü sıradaki kardeşi Ali Erdemoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi, kardeşlerin isimlerini ilk kez duydu.
Forbes 2023 Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Milyarderler Listesi'nde ilk sırayı LVMH'nin patronu Bernard Arnault alırken listede bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı.
Türkiye'nin en zengin patronu 5,3 milyar dolarlık servetiyle geçtiğimiz yılki borsa spekülasyonuyla gündeme gelen SASA Polyester'in bünyesinde olduğu Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu oldu.
Erdemoğlu'nun sahibi olduğu SASA hisselerinin değeri ciddi bir şekilde yükselmiş, bu yükseliş nedeniyle şirketin değerinin şişirildiği iddia edilmiş ve zaman zaman hisseler, değerlerindeki hareketlilik nedeniyle işleme kapatılmıştı.
Sosyal medyada yatırımcıların 'Sasa'sı olanın tasası olmaz' sloganı ile yükselttikleri SASA'nın borsadaki hisselerinde olağanüstü artış sonrası şirketin sahibi İbrahim Erdemoğlu verdiği röportajda, "80 liraya çıktığından beri 'SASA hissesi çok yüksek, alınmaz' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.