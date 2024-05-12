Bira da kervana katıldı: Ürünler zamlandı, işte güncel fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından geçerli olacak şekilde Efes grubu biralara zam geleceğini duyurdu.

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Bira da kervana katıldı: Ürünler zamlandı, işte güncel fiyatlar

Geçtiğimiz günlerde sigara ve rakı fiyatlarına gelen zamma bira da katıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bira fiyatlarına yüzde 5 zam geleceğini açıklamıştı.

Erol Dündar, yarın Efes Pilsen bira grubunda 4 ile 9 TL arası fiyat artışı gerçekleşeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, zam gelen ürünlerin yeni fiyatları şöyle olacak:

Erdinger 33 cl: 99 TL
Hoegaarden 33 cl: 99 TL
Efes 30 cl: 50 TL
Miller 50 cl: 75 TL
Bud şişe 50 cl: 75 TL
Bud kutu 50 cl: 75 TL
Efes glutensiz 50 cl: 80 TL
Bomonto filtresiz 50 cl: 69 TL
Amsterdam: 100 TL
Leffe burne 33 cl: 100 TL
Duvel 33 cl: 130 TL

Kaynak: Gerçek Gündem

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