Bira da kervana katıldı: Ürünler zamlandı, işte güncel fiyatlar

13-05-2024 İtibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 ₺ zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar güncel ve doğru bilgi için takipte kalın. pic.twitter.com/UOsx8O60TB