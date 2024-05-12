Bira da kervana katıldı: Ürünler zamlandı, işte güncel fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından geçerli olacak şekilde Efes grubu biralara zam geleceğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde sigara ve rakı fiyatlarına gelen zamma bira da katıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bira fiyatlarına yüzde 5 zam geleceğini açıklamıştı.
Erol Dündar, yarın Efes Pilsen bira grubunda 4 ile 9 TL arası fiyat artışı gerçekleşeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, zam gelen ürünlerin yeni fiyatları şöyle olacak:
Erdinger 33 cl: 99 TL
Hoegaarden 33 cl: 99 TL
Efes 30 cl: 50 TL
Miller 50 cl: 75 TL
Bud şişe 50 cl: 75 TL
Bud kutu 50 cl: 75 TL
Efes glutensiz 50 cl: 80 TL
Bomonto filtresiz 50 cl: 69 TL
Amsterdam: 100 TL
Leffe burne 33 cl: 100 TL
Duvel 33 cl: 130 TL
13-05-2024 İtibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 ₺ zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar güncel ve doğru bilgi için takipte kalın. pic.twitter.com/UOsx8O60TB— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 12, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem