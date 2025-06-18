Bir Zamanlar Çöpe Atılıyordu, Şimdi Kilosu Altınla Yarışıyor: Bir Çay Kaşığı Yiyen Bir Kilo Et Yemiş Kadar Oluyor

"Birkaç yıl önce çöp olarak atılıyordu" diyen Ekinci, arı ekmeğinin arılar için hayati önemde olduğunu vurguladı. "Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir" ifadelerini kullanan Ekinci, bu besinin doğal üretim sürecine de dikkat çekti.

Ekinci, arıların polenleri kovana bacaklarında taşıyıp kendi salgılarıyla fermente ettiğini, böylece ortaya yüksek protein ve 22-23 çeşit amino asit içeren bir ürün çıktığını belirtti. "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip" diyerek ürünün ne kadar besleyici olduğunun altını çizdi.