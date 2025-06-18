Bir Zamanlar Çöpe Atılıyordu, Şimdi Kilosu Altınla Yarışıyor: Bir Çay Kaşığı Yiyen Bir Kilo Et Yemiş Kadar Oluyor
Bir dönem çöpe atılan arı ekmeği, bugün yüksek besin değeriyle binlerce lira değerinde satılıyor. Protein bakımından zengin içeriğiyle dikkat çeken bu ürün, özellikle diyet yapan bireyler tarafından tercih ediliyor. Arıcılar için yeni bir gelir kapısı haline gelen arı ekmeği, kilosu 3 bin liradan alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Bir zamanlar arıcılar tarafından değersiz görülerek çöpe atılan arı ekmeği, son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadı. Protein deposu olarak tanımlanan bu doğal ürün, günümüzde arıcılar için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Kilosu 3 bin liradan satılan arı ekmeği, sağlıklı yaşam arayışındaki pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.
Arı ekmeği, arıların çiçek ve bitkilerden topladığı polenleri kovana getirip kendi enzimleriyle fermente etmesi sonucu elde ediliyor. Zengin besin içeriği ve amino asit çeşitliliği sayesinde hem bağışıklık sistemine destek sağlıyor hem de enerji verici özellik taşıyor. Bal üreticileri, bu ürünün özellikle diyet yapan bireyler ile çocukların gelişimi için önerildiğini belirtiyor.
Ürün hakkında bilgi veren ve 25 yıldır arıcılıkla uğraşan Engin Ekinci, "Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor" dedi. Arı ekmeğinin son yıllarda hak ettiği değeri görmeye başladığını ifade eden Ekinci, eskiden çöpe giden bu ürünün artık arıcılar için ciddi bir ekonomik kaynak oluşturduğunu söyledi.
"Birkaç yıl önce çöp olarak atılıyordu" diyen Ekinci, arı ekmeğinin arılar için hayati önemde olduğunu vurguladı. "Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir" ifadelerini kullanan Ekinci, bu besinin doğal üretim sürecine de dikkat çekti.
Ekinci, arıların polenleri kovana bacaklarında taşıyıp kendi salgılarıyla fermente ettiğini, böylece ortaya yüksek protein ve 22-23 çeşit amino asit içeren bir ürün çıktığını belirtti. "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip" diyerek ürünün ne kadar besleyici olduğunun altını çizdi.
Arı ekmeğinin akciğer rahatsızlıklarından eklem ağrılarına kadar pek çok sağlık sorununa iyi geldiği yönünde yaygın görüşler bulunuyor. Çeşitli çiçek kaynaklarından üretilen bu şifa deposu besin, günümüzde yalnızca alternatif tıpta değil, günlük beslenme takviyesi olarak da rağbet görüyor.