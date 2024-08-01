Bir Zam Kararı Daha! Fiyatı Yüzde 70 Arttırıldı
Fiyatlarına yüzde 70 oranında zam geldi. Herhangi bir sınava girmeden ikinci üniversiteye girmek isteyen kişilerin ödeyeceği tutar yüzde 70 oranında arttırıldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70'e varan zam yapıldı.
Karar açıklandı. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenci adayları bu yıl, zamlı ücretlerle karşı karşıya kaldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 70'e varan zam yapıldı.