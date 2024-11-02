Bir Tek Borsa Yatırımcısı Kaybetti: Altın ve Doları Olanlar Parasına Para Kattı

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,26 kayıpla tamamladı

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 10.051,20 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,17 düşüşle 8.776,35 puan, Sanayi Endeksi 0,52 artışla 12.125,36 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,43 kazançla 13.154,35 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,77 ile Adel Kalemcilik oldu. Adel Kalemciliği yüzde 16,48 ile Altınay Savunma, yüzde 14,25 ile Europower Enerji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,75 ile Arçelik, yüzde 5,04 ile Garanti BBVA, yüzde 4,44 ile Otokar olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 443 milyar 520 milyon lirayla Garanti BBVA, 424 milyar 762 milyon lirayla Koç Holding ve 376 milyar 740 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,53 artışla 3 bin 31 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,60 değer kazanarak 20 bin 600 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,14 artışla 34,3360 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,31 artışla 37,3300 lira oldu.

Geçen hafta 44,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 değer kaybederek 44,5410 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,23 düşüşle 39,5050 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA