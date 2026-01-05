Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 2026 yılı fiyat düzenlemelerinde bu kez tütün ürünleri öne çıktı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan artışla birlikte piyasadaki en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.

Akaryakıt ve gıda fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından tütün ürünlerinde beklenen ilk fiyat artışı da yürürlüğe girmiş oldu. Sektör temsilcilerinin bir süredir dile getirdiği maliyet baskıları, yeni zamla birlikte raflara yansıdı.

Tüketiciler, “En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken; zam sonrası fiyat aralığı da belli oldu. Dündar, yaptığı paylaşımda “Bir sigara grubunda 5 TL’lik zam uygulaması bugün itibarıyla başladı” ifadelerini kullandı ve yeni listenin bayilere gönderildiğini açıkladı.

Yeni düzenleme kapsamında özellikle ithal harman içeren bazı ürünlerin yer aldığı grupta fiyatların üst seviyelere çıktığı belirtildi.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

5 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre:

En ucuz sigara: 90 TL

En pahalı sigara: 105 TL

Yeni fiyatların bugünden itibaren satış noktalarına yansıtıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi