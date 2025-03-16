Sigaraya zam yağmuru sürüyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.

Yarın (17 Mart) itibari ile geçerli olacak yeni fiyat tablosu şu şekilde:

Son sigara gurubu TT grubuna da #ZamGeldi pic.twitter.com/qlah5oKiHi — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi