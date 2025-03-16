Bir Sigara Grubuna Daha Zam

Sigara tiryakilerini üzecek bir zam haberi daha geldi. JTI ve Esse ve Imperial Tobacco grubunun ardından TT grubuna da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, TT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

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Bir Sigara Grubuna Daha Zam

Sigaraya zam yağmuru sürüyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelen yeni zammı duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.

Yarın (17 Mart) itibari ile geçerli olacak yeni fiyat tablosu şu şekilde:

Sigara Tiryakilerine Kötü Haber: Yine Zam GeldiSigara Tiryakilerine Kötü Haber: Yine Zam GeldiEkonomi
Bir Sigara Grubuna Daha ZamBir Sigara Grubuna Daha ZamEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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Sigara Erol Dündar Zam
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