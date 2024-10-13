Bir Saatte Yüzde 20 Zam Geldi: Bütün Satışlar Durduruldu

ZAM KARARI SONRASI SİTELER KİLİTLENDİ

Yeni düzenleme duyurulduktan sonra, kol saati satışı yapan birçok internet sitesi, kadın ve erkek kol saatlerine olan yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede erişim sorunları yaşadı. Yalnızca zammın duyulması bile, binlerce vatandaşın saat fiyatlarını incelemek ve satın almak için firmaların web sitelerine akın etmesine yol açtı.