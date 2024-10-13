Bir Saatte Yüzde 20 Zam Geldi: Bütün Satışlar Durduruldu
Hükümetin TBMM’ye sunduğu yeni vergi düzenlemeleri, kol saati satışlarında kısa süreli bir kaosa yol açtı. İnternet üzerinden kol saati satan birçok firmanın sitesi, yüzde 20’lik ÖTV zammı haberi sonrası artan taleple çöktü. Bazı firmalar ise zam söylentilerinin ardından saat fiyatlarına yüzde 10 ila 20 arasında değişen zamlar uyguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle yükselen enflasyon, hükümeti sürekli yeni vergiler getirmeye yönlendiriyor.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, 100 bin liranın üzerindeki kredi kartı limitleri için yıllık 750 liralık savunma sanayii destek payı ile 5 bin lira ve üzerindeki kol saatlerine yüzde 20 ÖTV getirilmesi önerildi.
ZAM KARARI SONRASI SİTELER KİLİTLENDİ
Yeni düzenleme duyurulduktan sonra, kol saati satışı yapan birçok internet sitesi, kadın ve erkek kol saatlerine olan yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede erişim sorunları yaşadı. Yalnızca zammın duyulması bile, binlerce vatandaşın saat fiyatlarını incelemek ve satın almak için firmaların web sitelerine akın etmesine yol açtı.
Bu gelişmelerin ardından bazı firmalar, satışları geçici olarak durdururken, zam haberinin etkisiyle birçok modelin fiyatları dakikalar içinde yüzde 10 ile 20 arasında arttı.