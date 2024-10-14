Bir Kez Ekiliyor 15 Sene Hasat Ediliyor: Boyu 2 Ayda 3 Metreye Yükseliyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda ekimi yapılan ve boyu 60 gün içinde 3 metreye kadar uzayabilen maralfalfa bitkisinin ilk hasadı yapıldı. Bir kez ekildikten sonra 10 ila 15 yıl boyunca hasat edilebilen bu yem bitkisi, Bafra’da yetiştirilen 4. doğal yem bitkisi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: İHA

Bir Kez Ekiliyor 15 Sene Hasat Ediliyor: Boyu 2 Ayda 3 Metreye Yükseliyor - Resim: 1

Bafra’nın Sürmeli Mahallesi’nde 30 dönümlük alanda organik olarak yetiştirilen maralfalfa, kısa sürede bölgedeki çiftçiler arasında ilgi gördü. Üretici Ahmet Yüksel, çelikleme yöntemiyle maralfalfanın çoğaltılmasında çiftçilere destek sunuyor.

İLK HASADI YAPILDI

İlk hasadı gerçekleştiren Ahmet Yüksel, “Ektiğimiz maralfalfa, pakchonk 1 imparator cinsi. Bir dekara 2 bin çelik ekimi yapıyoruz. İlk ekimden sonra kısa sürede hasat yapabiliyoruz. İlk hasatta beklentimiz 5-6 ton, sonraki hasatlarda ise bu miktar kardeşlenme arttıkça 7-8 ton, üçüncü hasatta ise 10 tona kadar çıkabiliyor. Yıllık olarak bir dekardan 50-60 ton arasında bir verim bekliyoruz. Karadeniz Bölgesi’nde 30 dekarlık bu ekimi gerçekleştirdik. Maralfalfa, sıfır maliyetle yüksek proteinli kaba yem olarak hayvancılığımız için önemli bir kaynak. Bafra’da 30 çiftçimiz çelikhanelerini kurdu ve kendi çeliklerini yetiştiriyor. Çelik fiyatını 10 TL olarak belirledim, piyasada ise 20-25 TL arasında satılıyor. 2025 yılında da 10 TL fiyatıyla devam edeceğim,” dedi.

Kaynak: İHA

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