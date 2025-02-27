Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak

Gıda güvenliği için Meclis’e çok kritik bir yasa teklifi geldi. CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın sunduğu ve komisyonda görüşülmeye başlanan kanun teklifinde gıdada taklit ve tağşiş yapanlar için para cezalarının 10 kat artırılması öngörüldü. Bu kapsamda en yüksek rakamın 20 milyon liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca 5 yıla kadar da hapis cezası yolda.

Kaynak: Dünya Gazetesi

gıda TBMM Para cezası
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Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak - Resim: 1

Gıda güvenliği toplum sağlığının korunması ve adil ticaretin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Ancak son yıllarda hileli ve sağlığa zararlı gıda üretiminin arttığı, mevcut cezaların caydırıcılığının yitirdiği görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı taklit ve tağşiş listesi giderek genişlerken özellikle boyalı baharatlar, zeytinyağları, et ürünlerindeki usulsüzlükler tüketiciler için ciddi risk oluşturuyor. Bu sebeple cezaların artırılması ve denetimlerin daha da sıkılaştırılması için yeni bir yasa teklifi gündeme geldi. Teklifin yasalaşması halinde gıda sahtekarlığına yönelik yaptırımlar ağırlaşacak, milyonlarca liralık para cezalarının yanı sıra hapis cezası da uygulanabilecek.

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Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak - Resim: 2

TEKLİF MECLİS’E GELDİ, PARA CEZASI 10 KAT ARTACAK

Dünya’dan Ferit Parlak’ın haberine göre, CHP Ma­nisa Milletvekili Selma Aliye Ka­vaf’ın sunduğu ve komisyonda gö­rüşülmeye başlanan Kanun Teklifi ile, gıda güvenliğini tehdit eden ih­lallere ilişkin idari para cezalarının on kat artırılması amaçlanıyor. Ge­rekçede ise, “Denetim mekanizma­larının etkinliğini artırmak ve gı­da güvenliğini sağlamak amacıyla, idari para cezalarının günün koşul­larına uygun olarak güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.

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Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak - Resim: 3

Bu kanun teklifiyle, caydırıcı nitelikte yaptı­rımlar getirilerek gıda ve yem gü­venilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının korunması ve sektörde adil rekabetin tesis edilmesi hedef­lenmektedir. Yapılan düzenleme­lerle, gıda ve yem sektöründe faa­liyet gösteren işletmelerin, insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak üretim yapmalarının teş­vik edilmesi, kayıt dişiliğin önlen­mesi ve düzenli denetim mekaniz­malarının güçlendirilmesi amaç­lanmaktadır” denildi.

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Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak - Resim: 4

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI DA YOLDA

Kanun teklifi kabul edilirse, “Ki­şilerin hayatını ve sağlığını tehli­keye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere pi­yasadan toplatılır ve mülkiyeti ka­muya geçirilerek imha edilir. Bu gı­daları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasa­ya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli pa­ra cezası verilir” şeklindeki mad­dede yer alan “bin günden beş bin güne kadar” ibaresi “on bin günden elli bin güne kadar” olarak değişe­cek.

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Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak - Resim: 5

Kanun teklifine göre, “Hay­van sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan yem­ler, masrafları sorumlusuna ait ol­mak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi­ne karar verilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenlere beş bin Türk Lirası idarî para cezası veri­lir.” ve “Bakanlıkça belirlenen kı­sıtlama veya yasaklamalara aykırı hareket edenlere on bin Türk Lirası idarî para cezası verilir” şeklindeki maddelerde yer alan “beş bin” iba­resinin “elli bin”, “on bin” ibareleri “yüz bin” olarak değiştirilecek.

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Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak - Resim: 6

EN YÜKSEK CEZA 20 MİLYON TL OLACAK

Yeni teklifle taklit ve tağşiş yapılmış gıda üreten, ithal eden ve piyasaya süren işletmelere verilen cezalar önemli ölçüde artacak. Mevcut düzenlemeye göre en düşük para cezası 50 bin TL en yüksek 500 bin TL iken bu rakamlar 500 bin liradan başlayıp 5 milyon TL’ye çıkacak. Tekrar edilen ihlallerde ceza katlanarak artarken, ikinci kez suç işleyen işletmeler 5 ila 10 yıl sektörden men edilecek. Ayrıca ağır ihlallerde işletmelere 20 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek.

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