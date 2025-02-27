Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak
Gıda güvenliği için Meclis’e çok kritik bir yasa teklifi geldi. CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın sunduğu ve komisyonda görüşülmeye başlanan kanun teklifinde gıdada taklit ve tağşiş yapanlar için para cezalarının 10 kat artırılması öngörüldü. Bu kapsamda en yüksek rakamın 20 milyon liraya yükselmesi bekleniyor. Ayrıca 5 yıla kadar da hapis cezası yolda.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Gıda güvenliği toplum sağlığının korunması ve adil ticaretin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Ancak son yıllarda hileli ve sağlığa zararlı gıda üretiminin arttığı, mevcut cezaların caydırıcılığının yitirdiği görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı taklit ve tağşiş listesi giderek genişlerken özellikle boyalı baharatlar, zeytinyağları, et ürünlerindeki usulsüzlükler tüketiciler için ciddi risk oluşturuyor. Bu sebeple cezaların artırılması ve denetimlerin daha da sıkılaştırılması için yeni bir yasa teklifi gündeme geldi. Teklifin yasalaşması halinde gıda sahtekarlığına yönelik yaptırımlar ağırlaşacak, milyonlarca liralık para cezalarının yanı sıra hapis cezası da uygulanabilecek.
TEKLİF MECLİS’E GELDİ, PARA CEZASI 10 KAT ARTACAK
Dünya’dan Ferit Parlak’ın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf’ın sunduğu ve komisyonda görüşülmeye başlanan Kanun Teklifi ile, gıda güvenliğini tehdit eden ihlallere ilişkin idari para cezalarının on kat artırılması amaçlanıyor. Gerekçede ise, “Denetim mekanizmalarının etkinliğini artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, idari para cezalarının günün koşullarına uygun olarak güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bu kanun teklifiyle, caydırıcı nitelikte yaptırımlar getirilerek gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının korunması ve sektörde adil rekabetin tesis edilmesi hedeflenmektedir. Yapılan düzenlemelerle, gıda ve yem sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak üretim yapmalarının teşvik edilmesi, kayıt dişiliğin önlenmesi ve düzenli denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.
5 YILA KADAR HAPİS CEZASI DA YOLDA
Kanun teklifi kabul edilirse, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilir” şeklindeki maddede yer alan “bin günden beş bin güne kadar” ibaresi “on bin günden elli bin güne kadar” olarak değişecek.
Kanun teklifine göre, “Hayvan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan yemler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenlere beş bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.” ve “Bakanlıkça belirlenen kısıtlama veya yasaklamalara aykırı hareket edenlere on bin Türk Lirası idarî para cezası verilir” şeklindeki maddelerde yer alan “beş bin” ibaresinin “elli bin”, “on bin” ibareleri “yüz bin” olarak değiştirilecek.
EN YÜKSEK CEZA 20 MİLYON TL OLACAK
Yeni teklifle taklit ve tağşiş yapılmış gıda üreten, ithal eden ve piyasaya süren işletmelere verilen cezalar önemli ölçüde artacak. Mevcut düzenlemeye göre en düşük para cezası 50 bin TL en yüksek 500 bin TL iken bu rakamlar 500 bin liradan başlayıp 5 milyon TL’ye çıkacak. Tekrar edilen ihlallerde ceza katlanarak artarken, ikinci kez suç işleyen işletmeler 5 ila 10 yıl sektörden men edilecek. Ayrıca ağır ihlallerde işletmelere 20 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek.