Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI DA YOLDA

Kanun teklifi kabul edilirse, “Ki­şilerin hayatını ve sağlığını tehli­keye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere pi­yasadan toplatılır ve mülkiyeti ka­muya geçirilerek imha edilir. Bu gı­daları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasa­ya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli pa­ra cezası verilir” şeklindeki mad­dede yer alan “bin günden beş bin güne kadar” ibaresi “on bin günden elli bin güne kadar” olarak değişe­cek.