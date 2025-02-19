Bir Günde Yapılıyor, Tanesi Binlerce Liraya Satılıyor! Sadece O Şehirde 13 Tane Kaldı

TANESİ 3 BİN LİRADAN SATILIYOR

Bursa’daki 12 geleneksel yorgancıdan biri olan Hikmet Çubukçu, yorgancılık mesleğini babasından öğrenmiş ve çocukluk yıllarından bu yana sürdürüyor. Küçük yaşta mesleğe adım atan ve yalnızca askerlik döneminde 2 yıl ara veren Çubukçu, el işçiliğiyle yorgan dikmeye devam ediyor. Pamuğu hallaç edip temizledikten sonra çarşafa doldurup diken, ardından geleneksel yöntemlerle döven Çubukçu, her yorgana özenle motif işliyor.

Sipariş usulü çalıştığını belirten usta yorgancı, el emeğiyle hazırladığı yorganları tek kişilik 1.500 TL, çift kişilik ise 3.000 TL’den satıyor. Ancak çırak yetiştirememekten şikâyetçi olan Çubukçu, mesleğin geleceğinden endişeli olduğunu dile getirdi.