Bir Günde Ödediğimiz Vergiyi Kalem Kalem Hesapladı! Yemek Değil Vergi Yiyoruz: Ayda Tam 1853 Lira…

Bir çalışanın günlük harcamalarının ne kadarının vergiye gittiğini gözler önüne serildi. Sabah kahvaltısından akşama kadar yaptığı alışverişler kalem kalem hesaplanarak çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu. Sadece yiyecek için yapılan rutin bir günlük harcamanın, önemli bir kısmının vergiye gittiği görüldü.

KALEM KALEM HESAPLANDI

Sözcü TV muhabiri Ozan Kelleci, sabah kahvaltısı için 1 porsiyon börek ve meyve suyu aldı, toplamda 125 lira ödedi. Bunun 11 lira 36 kuruşu vergiye gitti. Öğle yemeğinde ise ekmek arası ve ayran tercih ederken 235 lira ödedi. Bu tutarın 21 lira 36 kuruşu vergi olarak alındı. Bir kahve ve küçük bir kek için 178 lira ödedi ve bu alışverişin de 16 lira 18 kuruşu vergiydi. Gün içerisinde atıştırmalık olarak 1 elma, 1 muz, bir paket çerez ve kutu içecek aldı; toplamda 143 lira 85 kuruş harcadı ve bunun 3 lira 89 kuruşu vergiye gitti.

BİR GÜNDE MİNİMUM VERGİ 52 LİRAYI AŞTI

Bu harcamalar sonucu Kelleci, sadece bir gün içerisinde toplamda 52 lira 79 kuruş vergi ödemiş oldu. Bu harcamaların rutin bir şekilde her gün yapılması ile bir ay sonunda ödenilen vergi 1.583 lirayı buluyor.

Kaynak: Sözcü TV