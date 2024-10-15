Bir Gecede Zamma Uyanacağız! 1 Ocak'ta Hepsi Değişiyor: Yüzde 45 Artış Yolda
Türkiye, yeni yıla vergi ve cezalarda yeni zamları görerek uyanacak! Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası ortaya çıkacak Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 45 seviyesinde gelmesi beklenirken trafik cezalarından pasaport ve ehliyet harçlarına, motorlu taşıtlar vergisinden idari cezalara kadar birçok masraf kalemini etkileyecek. İşte zamlı yeni rakamlar…
Kaynak: Sözcü
MTV’den trafik cezasına, harç ücretlerinden idari cezalara kadar birçok kalemde zamlar 1 Ocak itibarıyla hayatımıza girecek. Yeniden Değerleme Oranı ile artacak o kalemlerde ödemeler içinse geri sayım başladı.
Kaynak: Sözcü