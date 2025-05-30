Bir Döneme Damgasını Vurmuştu: Kampanyalar Bile Yetmedi, Fiyatları Dibi Gördü

AirFryer’lar, sağlıklı ve zahmetsiz yemek hazırlama vaadiyle özellikle pandemi sürecinde rekor satış rakamlarına ulaşmıştı. O dönemde evde geçirilen sürenin artması, kullanıcıları pratik mutfak çözümlerine yönlendirmiş, bu da AirFryer’lara olan ilgiyi patlatmıştı. Ancak aradan geçen yıllarda hem ekonomik koşullar hem de değişen tüketici tercihleri bu ilginin hızla gerilemesine neden oldu.