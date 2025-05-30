Bir Döneme Damgasını Vurmuştu: Kampanyalar Bile Yetmedi, Fiyatları Dibi Gördü
Pandemi döneminde adeta mutfakların yıldızı haline gelen AirFryer cihazları, bugünlerde eski popülerliğini arıyor. 2020’li yılların başında büyük ilgi gören ve neredeyse her evde kendine yer bulan bu sıcak hava fritözleri, son aylarda satışlarında ciddi bir düşüş yaşıyor. Talepteki azalma, hem etiket fiyatlarını aşağı çekti hem de kampanya yarışını başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
AirFryer’lar, sağlıklı ve zahmetsiz yemek hazırlama vaadiyle özellikle pandemi sürecinde rekor satış rakamlarına ulaşmıştı. O dönemde evde geçirilen sürenin artması, kullanıcıları pratik mutfak çözümlerine yönlendirmiş, bu da AirFryer’lara olan ilgiyi patlatmıştı. Ancak aradan geçen yıllarda hem ekonomik koşullar hem de değişen tüketici tercihleri bu ilginin hızla gerilemesine neden oldu.
KAMPANYALAR YETMEDİ, FİYATLAR DİBİ GÖRDÜ
Son dönemde tüketicilerin AirFryer alımına mesafeli yaklaşmasıyla birlikte teknoloji mağazaları ve e-ticaret siteleri stok eritmek amacıyla çeşitli kampanyalara yöneldi. Kimi firmalar kahve makineleriyle birlikte set halinde indirimli satışlar sunarken, bazıları doğrudan fiyat düşürme yoluna gitti. Bir dönem 4-5 bin TL seviyelerine çıkan ürünlerin fiyatı bugün birçok mağazada 2.000 TL’nin altına kadar inmiş durumda.
ÜRETİCİLER YENİ MODEL HAZIRLIĞINDA
Sektör temsilcileri, bu düşüşün geçici bir duraklama mı yoksa kalıcı bir eğilim mi olduğunu zamanla göreceklerini söylüyor. Öte yandan bazı markaların, tüketici ilgisini yeniden canlandırmak amacıyla gelişmiş özelliklerle donatılmış yeni AirFryer modellerini piyasaya sürmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
Evde yemek pişirme alışkanlığının pandemi sonrası dönemde azalması, AirFryer’ların artık ihtiyaç listesinde daha alt sıralara düşmesine neden olmuş gibi görünüyor. Fiyat-performans eleştirileri de dikkate alındığında, bu küçük mutfak cihazlarının geleceği için yenilikçi adımlar kaçınılmaz olabilir.