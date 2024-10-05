Bir Dilim Baklavanın Fiyatı Şoke Etti

Bir vatandaşın akaryakıt istasyonundan aldığı bir dilim baklavanın fiyatı şoke etti. Vatandaş, "Şu küçücük dilim baklava 40 lira. Bunun maliyeti nedir?" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

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Bir akaryakıt istasyonundan aldığı bir dilim baklavaya 40 lira ödeyen vatandaş isyan etti.

Benzin almak için girdiği akaryakıt istasyonunun marketinden bir dilim baklava alan vatandaş, yayınladığı videoyla fiyata tepki gösterdi.

Videoda baklavayı gösteren vatandaş, "Bir dilim baklava neden 40 lira? Gerçekten anlamıyorum. İnsanın aklıyla oynuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şu küçücük dilim baklava 40 lira. Bunun maliyeti nedir?" dedi.

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