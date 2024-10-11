Bir Anda Yüzde 55 Zam Geldi! Karar Kesinleşti

YÜZDE 55 ZAM YAPILDI

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, ekonomik koşullara rağmen çalışanlarının maaşlarında iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, “Personelimize %55 oranında bir zam yaptık. Ayrıca, asgari ücretin altına düşmemesi için %5’lik ek bir fark sağladık. Sosyal haklarda da iyileştirmeler gerçekleştirdik,” ifadelerini kullandı.