Bir Anda Yüzde 55 Zam Geldi! Karar Kesinleşti
Rize’nin Ardeşen ilçesinde, Arbelsan İnşaat Elektrik Üretim A.Ş. ile Belediye İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, başarıyla sonuçlandı. Türkiye genelinde devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinin bir parçası olarak gerçekleşen bu anlaşma, belediye çalışanlarına önemli kazanımlar sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ardeşen Belediyesi konferans salonunda düzenlenen imza törenine, CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, İlçe Başkanı Faruk Buçan, belediye yetkilileri, sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı. Törende sözleşmenin detayları ve sağlanan iyileştirmeler hakkında bilgi verildi.
YÜZDE 55 ZAM YAPILDI
Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, ekonomik koşullara rağmen çalışanlarının maaşlarında iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, “Personelimize %55 oranında bir zam yaptık. Ayrıca, asgari ücretin altına düşmemesi için %5’lik ek bir fark sağladık. Sosyal haklarda da iyileştirmeler gerçekleştirdik,” ifadelerini kullandı.
Atagün, ilerleyen dönemde ekonomik şartlara göre daha iyi koşullarda yeni sözleşmelere imza atmayı hedeflediklerini de vurguladı.