Bir Anda Yüzde 50 Zam Geldi! 'Yeni Yılda Yaparım' Diyenler Yandı
2025 yılına zamlarla giren Bursa’da, berber hizmetlerine yapılan %50’lik artış vatandaşların gündeminde. Yeni tarifeler 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başladı ve saç kesimi, sakal tıraşı gibi temel hizmetlerde ciddi fiyat artışları yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, yapılan düzenlemelerin hem esnafın hem de vatandaşın menfaatlerini gözeterek belirlendiğini ifade etti. Ancak yeni tarifeler, birçok vatandaşın bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.
1. Sınıf Kuaför:
Saç kesimi: 600 TL
Sakal tıraşı: 250 TL
Saç yıkama ve fön: 250 TL
2. Sınıf Kuaför:
Saç kesimi: 550 TL
Sakal tıraşı: 225 TL
Saç yıkama ve fön: 225 TL
3. Sınıf Kuaför:
Saç kesimi: 500 TL
Sakal tıraşı: 200 TL
Saç yıkama ve fön: 200 TL
VATANDAŞLAR ALTERNATİF ÇÖZÜM ARIYOR
Zam sonrası birçok vatandaş, berber hizmetlerinden uzaklaşarak alternatif yöntemlere yönelmeyi düşünüyor. Bazı vatandaşlar evde saç kesme makineleri kullanmayı tercih edeceklerini belirtirken, bazıları da tıraş alışkanlıklarını değiştirmeyi planlıyor.
Bir Bursalı, “Bu fiyatlardan sonra sakal tıraşını evde yapmayı öğreneceğim. Köpük alır, üç bıçaklı bir tıraş bıçağı ile işimi hallederim. Böylece her tıraşta 200 TL kâr ederim” diyerek tepkisini dile getirdi.
Başka bir vatandaş ise saç kesme makinelerinin uygun fiyatlı olduğunu belirterek, “Şekil vermem belki zor olur ama numaralı taraklarla işimi hallederim. Sadece özel günlerde berbere gitmek mantıklı” dedi.