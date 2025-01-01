Bir Anda Yüzde 50 Zam Geldi! 'Yeni Yılda Yaparım' Diyenler Yandı

VATANDAŞLAR ALTERNATİF ÇÖZÜM ARIYOR

Zam sonrası birçok vatandaş, berber hizmetlerinden uzaklaşarak alternatif yöntemlere yönelmeyi düşünüyor. Bazı vatandaşlar evde saç kesme makineleri kullanmayı tercih edeceklerini belirtirken, bazıları da tıraş alışkanlıklarını değiştirmeyi planlıyor.

Bir Bursalı, “Bu fiyatlardan sonra sakal tıraşını evde yapmayı öğreneceğim. Köpük alır, üç bıçaklı bir tıraş bıçağı ile işimi hallederim. Böylece her tıraşta 200 TL kâr ederim” diyerek tepkisini dile getirdi.

Başka bir vatandaş ise saç kesme makinelerinin uygun fiyatlı olduğunu belirterek, “Şekil vermem belki zor olur ama numaralı taraklarla işimi hallederim. Sadece özel günlerde berbere gitmek mantıklı” dedi.