Bir Anda Yüzde 44 Zam Yapıldı: 47 Bin Liraya Yükseldi

“YILLIK ENFLASYON ÜZERİNDEN ZAM YAPTIK”

Asgari ücrete yüzde 30, emeklilere ise yüzde 15.75 oranında zam yapıldığını hatırlatan Başkan Boltaç, maaş düzenlemelerine ilişkin şu detayları paylaştı:

Biz ise Tarsus Belediyesi olarak çalışanlarımızın emeğini koruma adına TÜİK’in yıllık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 44,38 zam yaptık. Bu düzenleme ile en düşük KHK’lı işçi maaşı 37 bin 530 TL, en düşük kadrolu işçi maaşı ise 47 bin 19 TL olarak belirlendi. Belediyemizin ekonomik durumu daha iyi bir seviyeye ulaştığında çalışanlarımızın maaşlarını daha da iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.