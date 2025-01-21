Bir Anda Yüzde 44 Zam Yapıldı: 47 Bin Liraya Yükseldi
Tarsus Belediyesi tarafından personel maaşlarına yüzde 44.38 oranında zam yapıldı.
Kaynak: İHA
Tarsus Belediyesi’nde çalışan personelin maaşlarına yapılan yüzde 44,38 oranındaki zam, çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
EN DÜŞÜK MAAŞ 47 BİN 19 LİRA OLDU
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, en düşük KHK’lı işçi maaşı 37 bin 530 TL’ye, kadrolu işçilerin en düşük maaşı ise 47 bin 19 TL’ye yükseldi.
“YILLIK ENFLASYON ÜZERİNDEN ZAM YAPTIK”
Asgari ücrete yüzde 30, emeklilere ise yüzde 15.75 oranında zam yapıldığını hatırlatan Başkan Boltaç, maaş düzenlemelerine ilişkin şu detayları paylaştı:
Biz ise Tarsus Belediyesi olarak çalışanlarımızın emeğini koruma adına TÜİK’in yıllık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 44,38 zam yaptık. Bu düzenleme ile en düşük KHK’lı işçi maaşı 37 bin 530 TL, en düşük kadrolu işçi maaşı ise 47 bin 19 TL olarak belirlendi. Belediyemizin ekonomik durumu daha iyi bir seviyeye ulaştığında çalışanlarımızın maaşlarını daha da iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.