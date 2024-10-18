Bir Anda Yüzde 30 Zam Geldi: Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak
Dünyanın en popüler dizi, film ve belgesel platformlarından biri olan Disney Plus, Türkiye'deki abonelik ücretlerine önemli bir zam yaptı. Aylık aboneliklerdeki artış yüzde 30, yıllık üyeliklerde ise yüzde 22 olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi geniş bir içerik yelpazesine sahip olan Disney+, abonelik fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 oranında bir zam uyguladı. 2024 yılı içinde gerçekleştirilen bu ikinci fiyat artışı ile birlikte, aylık abonelik ücreti 134,99 TL'den 164,99 TL'ye yükselirken, yıllık abonelik ücreti 1.349,90 TL'den 1.649 TL'ye çıktı.
Bu artış, platformun zengin içeriklerine erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için yeni bir mali yükümlülük anlamına geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi