Bir Anda Yüzde 30 Zam Geldi: Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi geniş bir içerik yelpazesine sahip olan Disney+, abonelik fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 oranında bir zam uyguladı. 2024 yılı içinde gerçekleştirilen bu ikinci fiyat artışı ile birlikte, aylık abonelik ücreti 134,99 TL'den 164,99 TL'ye yükselirken, yıllık abonelik ücreti 1.349,90 TL'den 1.649 TL'ye çıktı.

Bu artış, platformun zengin içeriklerine erişim sağlamak isteyen kullanıcılar için yeni bir mali yükümlülük anlamına geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi