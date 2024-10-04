Bir Anda Yüzde 20 Zam Geldi: Yarından İtibaren Yürürlüğe Giriyor
Günden güne her kaleme gelen zamların ardından Bitlis'ten de bir zam haberi geldi. Alınan son kararla birlikte 8 lira olan ekmeğin fiyatı yüzde 20 zam yapımasıyla 10 liraya yükseltildi. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bitlis il merkezi ve ilçelerinde ekmek fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Son olarak Ocak 2024'te 6,5 TL'den 8 TL'ye çıkarılan ekmek fiyatları, alınan yeni bir komisyon kararıyla 10 TL'ye yükseldi.
Zam kararı, Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı temsilcilerinin bir araya geldiği komisyon toplantısında alındı.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Toplantıda, 240 gram ekmeğin fiyatı 10 TL olarak belirlenirken, 1 kilogram ekmeğin ise 41 lira 66 kuruş olarak satılması kararlaştırıldı. Bu yeni fiyat tarifesi Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na bildirilerek onay alındı. Alınan bu karar, Bitlis il merkezi ve ilçelerinde yarından itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.
BİR ANDA 10 LİRAYA YÜKSELDİ
Bu zam kararıyla, Bitlis halkının daha önce 8 TL'den aldığı ekmek, artık 10 TL'den satılmaya başlandı. Yerel yönetim ve esnaf temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, yeni fiyat tarifesi bölgedeki fırınlar tarafından uygulanmaya başlandı.