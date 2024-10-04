Bir Anda Yüzde 20 Zam Geldi: Yarından İtibaren Yürürlüğe Giriyor

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde ekmek fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Son olarak Ocak 2024'te 6,5 TL'den 8 TL'ye çıkarılan ekmek fiyatları, alınan yeni bir komisyon kararıyla 10 TL'ye yükseldi.

Zam kararı, Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı temsilcilerinin bir araya geldiği komisyon toplantısında alındı.