Bir Anda Yüzde 150 Zam Geldi: 45 Bin Liraya Yükseldi

İstanbul'da anaokulu ve bakıcı ücretlerine yönelik büyük bir artış yaşandı. Çalışan ebeveynler, çocuklarının bakımını düzenlerken önemli mali zorluklarla karşılaşıyor. Geçen yıla göre anaokulu fiyatları yüzde 150 oranında artarken, bakıcı ücretlerinde de benzer bir yükseliş gözlemlendi.

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Bir Anda Yüzde 150 Zam Geldi: 45 Bin Liraya Yükseldi - Resim: 1

Anaokulu ve bakıcı hizmetlerinin maliyetleri, hem anne hem de babanın çalıştığı aileler için büyük bir yük oluşturuyor. İstanbul'da geçen yıl anaokulu fiyatları 7 bin ile 14 bin TL arasında değişirken, bu yıl fiyatlar 17 bin ila 35 bin TL arasında belirlenmiş durumda. Aynı şekilde, bakıcı ücretleri de yaklaşık 45 bin TL'ye yükseldi.

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, fiyatlardaki artışın okulun sunduğu hizmetlere ve bölgesel kira giderlerine bağlı olduğunu belirtti. Kuş, yüksek maliyetler nedeniyle bazı ailelerin çocuklarının bakımında anneanne ve babaanne gibi aile büyüklerinden yardım aldığını, diğer ailelerin ise artan fiyatlara rağmen anaokulu ve bakıcı hizmetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

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