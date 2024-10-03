Bir Anda 1000 Liraya Yükselecek! Büyük Zam Geliyor

Alkollü araç kullanmada ilk yakalanmada verilen 6.439 TL’lik ceza, 2025’te 9.336 TL’ye çıkacak. İkinci kez yakalanan sürücülere ise şu anda uygulanan 8.075 TL ceza, yeni yıl ile birlikte 11.708 TL'ye yükselebilir. Ayrıca, izinsiz siren ya da çakar kullanmanın cezası 9.336 TL, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2.183 TL ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da 2.183 TL olacak.