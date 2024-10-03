Bir Anda 1000 Liraya Yükselecek! Büyük Zam Geliyor
Yeni yılda uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile birlikte trafik cezalarında ciddi artışlar kapıda. 2024 yılı için yüzde 45 civarında belirlenmesi beklenen YDO zamlarıyla, 2025 yılında en düşük trafik cezası 1.000 liraya çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden Değerleme Oranı ile 2025 yılında, emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan araç kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlallerde uygulanan mevcut 690 TL’lik ceza, 1.000 TL’ye yükselecek. Hız limitini aşma cezası ise bu yıl 1.506 TL iken, 2025’te 2.183 TL olacak.
2024 yılı için uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma cezası 33.240 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda bu cezanın 48.198 TL’ye çıkması bekleniyor. Drift yapmanın cezası da 46.737 TL'ye ulaşacak.
Alkollü araç kullanmada ilk yakalanmada verilen 6.439 TL’lik ceza, 2025’te 9.336 TL’ye çıkacak. İkinci kez yakalanan sürücülere ise şu anda uygulanan 8.075 TL ceza, yeni yıl ile birlikte 11.708 TL'ye yükselebilir. Ayrıca, izinsiz siren ya da çakar kullanmanın cezası 9.336 TL, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2.183 TL ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da 2.183 TL olacak.
Yeniden Değerleme Oranı (YDO), bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarına göre belirleniyor. Vergi, harç ve ceza gibi yükümlülüklerin artırılmasında kullanılan YDO, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayında açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerinin ardından netleşecek. 2024 yılı için YDO’nun yaklaşık yüzde 45 seviyelerinde olması bekleniyor.