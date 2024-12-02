Binlerce Sürücünün Ehliyeti İptal Oldu! Ali Yerlikaya Açıkladı, Bunu Yapan Yandı

451 BİN ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLE

Bakan Yerlikaya, aynı tarihlerde toplamda 451 bin 675 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Bu işlemlerin detayları ise şu şekilde:

Periyodik muayenesi yaptırılmayan araçlar: 26 bin 928,

Emniyet kemeri kullanmayan sürücüler: 23 bin 751,

Sürücü belgesiz araç kullananlar: 13 bin 618,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayanlar: 10 bin 46.



