Binlerce Sürücünün Ehliyeti İptal Oldu! Ali Yerlikaya Açıkladı, Bunu Yapan Yandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, bu süre zarfında 13 bin 618 sürücünün ehliyetine el konulduğunu duyurdu.
Kaynak: AA
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıl boyunca trafik denetimlerinde yapılan işlem sayılarını da açıkladı. Hız ihlali denetimlerinde 5 milyon 48 bin 464 işlem yapılırken, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) kapsamında ise 7 milyon 429 bin 972 işlem gerçekleştirildi.
"DENETİMLER KAZALARI AZALTIYOR"
Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması adına denetimlerin önemine vurgu yaptı. "Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı kazalar azalıyor. Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kış lastiği kullanımı son derece önemli. Unutmayalım." ifadelerini kullandı.
ÇAKARLI ARAÇLARA CEZA YAĞDI
Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 21-28 Kasım tarihleri arasında 2 milyon 579 bin 204 aracın denetlendiğini belirtti. Bu kapsamda, yasa dışı şekilde ışıklı veya sesli uyarı cihazları (çakar) kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı.
451 BİN ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLE
Bakan Yerlikaya, aynı tarihlerde toplamda 451 bin 675 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Bu işlemlerin detayları ise şu şekilde:
Periyodik muayenesi yaptırılmayan araçlar: 26 bin 928,
Emniyet kemeri kullanmayan sürücüler: 23 bin 751,
Sürücü belgesiz araç kullananlar: 13 bin 618,
Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayanlar: 10 bin 46.
Yerlikaya, düzenli ve etkili denetimlerin, bireysel ve toplumsal güvenliğin sağlanmasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.