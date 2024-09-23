Binlerce Kişinin Tercihiydi: Hava Yolu Devi İflas Etti
Kanada merkezli hava yolu şirketi Canada Jetlines, 11 Eylül 2024'te iflas başvurusunda bulunarak havacılık sektöründe bir dönemin sonuna geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Mali sıkıntılarla boğuşan Canada Jetlines, tüm operasyonlarını durdurdu ve iflas sürecini yönetmek üzere BDO Canada Limited’i atadı.
Canada Jetlines'in borç yükü dikkat çekici boyutlara ulaştı. Toplamda 11,8 milyon Kanada doları (yaklaşık 8,7 milyon ABD doları) borcu bulunan şirket, 225 alacaklıya ödeme yapmak zorunda.
Kaynak: Haber Merkezi