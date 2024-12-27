Binlerce Kişi Havalara Uçacak! Meclis'ten Geçti, Bütün Borçları Silindi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifiyle, 1 Ocak 2015 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları affedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Binlerce Kişi Havalara Uçacak! Meclis'ten Geçti, Bütün Borçları Silindi - Resim: 1

Düzenleme kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin toplamda 2 milyar liranın üzerinde borcu silinirken, yakın dönemde borcunu ödeyenlere herhangi bir iade yapılmayacağı açıklandı.

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Binlerce Kişi Havalara Uçacak! Meclis'ten Geçti, Bütün Borçları Silindi - Resim: 2

GSS BORÇLARINA AF GETİRİLDİ

Düzenleme, GSS prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların kamuya olan borç yükünü hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Buna göre, 1 Ocak 2015 ve öncesine ait ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezaları ve zamları gibi tüm alacaklar tahsil edilmeyecek.

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Binlerce Kişi Havalara Uçacak! Meclis'ten Geçti, Bütün Borçları Silindi - Resim: 3

İADE VE MAHSUPLAŞTIRMA YAPILMAYACAK

Alınan kararla, ödemelerini yakın zamanda gerçekleştiren vatandaşlar için herhangi bir iade veya mahsuplaştırma yapılmayacağı kesinleşti. Bu kişiler, yatırdıkları tutarı bir sonraki döneme aktaramayacak.

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Binlerce Kişi Havalara Uçacak! Meclis'ten Geçti, Bütün Borçları Silindi - Resim: 4

400 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Düzenleme, yaklaşık 400 bin vatandaşın borçlarının silinmesini sağladı. Tahsilatından vazgeçilen toplam tutarın ise yaklaşık 2 milyar TL olduğu belirtildi.

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