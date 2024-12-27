Binlerce Kişi Havalara Uçacak! Meclis'ten Geçti, Bütün Borçları Silindi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifiyle, 1 Ocak 2015 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları affedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Düzenleme kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin toplamda 2 milyar liranın üzerinde borcu silinirken, yakın dönemde borcunu ödeyenlere herhangi bir iade yapılmayacağı açıklandı.
GSS BORÇLARINA AF GETİRİLDİ
Düzenleme, GSS prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların kamuya olan borç yükünü hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Buna göre, 1 Ocak 2015 ve öncesine ait ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezaları ve zamları gibi tüm alacaklar tahsil edilmeyecek.
İADE VE MAHSUPLAŞTIRMA YAPILMAYACAK
Alınan kararla, ödemelerini yakın zamanda gerçekleştiren vatandaşlar için herhangi bir iade veya mahsuplaştırma yapılmayacağı kesinleşti. Bu kişiler, yatırdıkları tutarı bir sonraki döneme aktaramayacak.
400 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR
Düzenleme, yaklaşık 400 bin vatandaşın borçlarının silinmesini sağladı. Tahsilatından vazgeçilen toplam tutarın ise yaklaşık 2 milyar TL olduğu belirtildi.