Binlerce Kişi Havalara Uçacak! Meclis'ten Geçti, Bütün Borçları Silindi

GSS BORÇLARINA AF GETİRİLDİ

Düzenleme, GSS prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların kamuya olan borç yükünü hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Buna göre, 1 Ocak 2015 ve öncesine ait ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezaları ve zamları gibi tüm alacaklar tahsil edilmeyecek.