Binlerce Emeklinin Hesabına Yılbaşından Önce Yatırılacak: Geç Kalmadan Başvurun! Detaylar Belli Oldu

Ekonomik zorluklarla mücadele etmeye çalışan emekliler için birçok belediyeden destek ödemeleri için düğmeye bastı. Son olarak, emekliler için 5 bin liralık ödeme haberi duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Binlerce Emeklinin Hesabına Yılbaşından Önce Yatırılacak: Geç Kalmadan Başvurun! Detaylar Belli Oldu - Resim: 1

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçimlerde verdiği sözler arasında olan emeklilere yönelik destek ödemesinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Başkan Karalar, yılbaşı öncesinde 7 bin emekliye yardım sağlanacağını açıkladı.

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Binlerce Emeklinin Hesabına Yılbaşından Önce Yatırılacak: Geç Kalmadan Başvurun! Detaylar Belli Oldu - Resim: 2

YILBAŞINDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEK

Karalar, Adana'da yaşayan 400 bin emekliden en düşük gelire sahip olan 7 bin emekliye 5 bin liralık destek ödemesi yapılacağını belirtti. Amaçlarının, zor durumdaki emeklilere biraz nefes aldırmak olduğunu vurgulayan Karalar, bu yardımın yılbaşından önce gerçekleşmesini hedeflediklerini ifade etti.

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Binlerce Emeklinin Hesabına Yılbaşından Önce Yatırılacak: Geç Kalmadan Başvurun! Detaylar Belli Oldu - Resim: 3

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediye, sosyal yardım yönetmeliği doğrultusunda yardım başvurularını kabul edecek. Başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar şunlar:

-Emekli olup hiçbir yerde çalışmama

-Hanedeki kişilerden başka çalışan veya emekli olmaması

-Hanedeki bireylerin ev veya araç sahibi olmaması

-Emeklilik dışında gelir getirici bir kazancın bulunmaması

-Taşınır veya taşınmaz tapu kaydının olmaması

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Binlerce Emeklinin Hesabına Yılbaşından Önce Yatırılacak: Geç Kalmadan Başvurun! Detaylar Belli Oldu - Resim: 4

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

5 bin liralık yardım ödemesi için başvuru yapmak isteyen emekliler için başvuru adresi açıklandı. Belediyenin sitesinde yer alan bilgilendirme metninde, başvuruların Adana Büyükşehir Belediyesi Cam Bina'nın zemin katında yapılacağı belirtildi.

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