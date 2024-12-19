Binlerce Emeklinin Hesabına Yılbaşından Önce Yatırılacak: Geç Kalmadan Başvurun! Detaylar Belli Oldu

YILBAŞINDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEK

Karalar, Adana'da yaşayan 400 bin emekliden en düşük gelire sahip olan 7 bin emekliye 5 bin liralık destek ödemesi yapılacağını belirtti. Amaçlarının, zor durumdaki emeklilere biraz nefes aldırmak olduğunu vurgulayan Karalar, bu yardımın yılbaşından önce gerçekleşmesini hedeflediklerini ifade etti.