Binlerce Emeklinin Hesabına Yılbaşından Önce Yatırılacak: Geç Kalmadan Başvurun! Detaylar Belli Oldu
Ekonomik zorluklarla mücadele etmeye çalışan emekliler için birçok belediyeden destek ödemeleri için düğmeye bastı. Son olarak, emekliler için 5 bin liralık ödeme haberi duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçimlerde verdiği sözler arasında olan emeklilere yönelik destek ödemesinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Başkan Karalar, yılbaşı öncesinde 7 bin emekliye yardım sağlanacağını açıkladı.
YILBAŞINDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEK
Karalar, Adana'da yaşayan 400 bin emekliden en düşük gelire sahip olan 7 bin emekliye 5 bin liralık destek ödemesi yapılacağını belirtti. Amaçlarının, zor durumdaki emeklilere biraz nefes aldırmak olduğunu vurgulayan Karalar, bu yardımın yılbaşından önce gerçekleşmesini hedeflediklerini ifade etti.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Belediye, sosyal yardım yönetmeliği doğrultusunda yardım başvurularını kabul edecek. Başvuru yapabilmek için belirlenen şartlar şunlar:
-Emekli olup hiçbir yerde çalışmama
-Hanedeki kişilerden başka çalışan veya emekli olmaması
-Hanedeki bireylerin ev veya araç sahibi olmaması
-Emeklilik dışında gelir getirici bir kazancın bulunmaması
-Taşınır veya taşınmaz tapu kaydının olmaması
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
5 bin liralık yardım ödemesi için başvuru yapmak isteyen emekliler için başvuru adresi açıklandı. Belediyenin sitesinde yer alan bilgilendirme metninde, başvuruların Adana Büyükşehir Belediyesi Cam Bina'nın zemin katında yapılacağı belirtildi.