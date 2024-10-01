Binbin Halka Arzada Kaç Lot Vereceği Belli Oldu! Talep Toplama İçin Bu Tarihe Dikkat

17 milyon lot dağıtacak olan Binbin, toplamda 1,5 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirecek. İki gün sürecek talep toplama sürecinde yatırımcılara düşecek lot miktarı ise yaklaşık 57 lot olarak tahmin ediliyor.

Binbin, Borsa İstanbul’da 'BINBIN' kodu ile işlem görmeye hazırlanırken, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmı hizmet alımı ve borç ödemeleri için kullanılacak. Ayrıca, firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olacak ve yatırımcılar T1-T2 bakiyesi ile katılım sağlayabilecek.