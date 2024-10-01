Binbin Halka Arzada Kaç Lot Vereceği Belli Oldu! Talep Toplama İçin Bu Tarihe Dikkat
Halka arz için takvimi netleşen scooter kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Binbin, halka arz için gün sayıyor. Peki Binbin kaç lot verecek? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
17 milyon lot dağıtacak olan Binbin, toplamda 1,5 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirecek. İki gün sürecek talep toplama sürecinde yatırımcılara düşecek lot miktarı ise yaklaşık 57 lot olarak tahmin ediliyor.
Binbin, Borsa İstanbul’da 'BINBIN' kodu ile işlem görmeye hazırlanırken, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmı hizmet alımı ve borç ödemeleri için kullanılacak. Ayrıca, firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olacak ve yatırımcılar T1-T2 bakiyesi ile katılım sağlayabilecek.
TARİH BELLİ OLDU
Binbin'in hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemleri 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde, saat 10.30 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek.
KAÇ LOT DAĞITACAĞI BELLİ OLDU
Toplamda 17 milyon lot dağıtacak olan Binbin’in olası lot miktarları, katılımcı sayısına göre şu şekilde öngörülüyor:
300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)
700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)
BİNBİN HALKA ARZ GELİRİNİ NASIL KULLANACAK?
Binbin, halka arzdan elde ettiği fonları şu alanlarda kullanmayı planlıyor:
Yüzde 20: Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
Yüzde 30: Makina, taşıt, cihaz gibi mal ve hizmet alımı.
Yüzde 30: Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.
Yüzde 20: İşletme sermayesi.
Halka Arz Detayları
Binbin’in halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olacak. Yatırımcılar, T1-T2 bakiyesi kullanarak işlem yapabilecek ve halka arz, katılım endeksine de uygun olacak.