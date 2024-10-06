Bin 750 Liraya Satılıyordu: Oyuncuların Beklediği Haber Geldi, Ücretsiz Oldu!

Özellikle artan oyun fiyatları göz önüne alındığında, bu tür kampanyalar oyuncular için büyük bir avantaj sağlıyor. Peki, bu hafta Xbox hangi oyunları ücretsiz hale getirdi?

Xbox’ta 1.750 TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz

Xbox, Free Play Days ile bu hafta toplam değeri 1.750 TL olan iki oyunu ücretsiz erişime açtı. Tenis severlerin ilgisini çekecek Matchpoint – Tennis Championships, Game Pass Ultimate, Standard ve Core aboneleri için 6 Ekim saat 23:59'a kadar ücretsiz oynanabilir durumda. Oyun, tenis dünyasının dinamiklerini gerçekçi bir biçimde sunarak kullanıcıya kapsamlı bir deneyim vadediyor.

Öte yandan, macera ve keşif dolu bir hikaye arayanlar için The Land Beneath Us da aynı tarihe kadar tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. Bu oyun, herhangi bir abonelik planı gerekmeksizin herkesin erişimine açık. Oyuncular, sınırlı süre boyunca bu oyunları deneyimleyebilir ve hem stratejik tenis maçlarının hem de macera dolu bir dünyanın tadını çıkarabilirler.