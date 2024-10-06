Bin 750 Liraya Satılıyordu: Oyuncuların Beklediği Haber Geldi, Ücretsiz Oldu!
Xbox, Free Play Days etkinliği çerçevesinde oyunseverlere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında, iki popüler oyun kısa bir süreliğine ücretsiz olarak oyuncularla buluştu.
Kaynak: Shiftdelete
Özellikle artan oyun fiyatları göz önüne alındığında, bu tür kampanyalar oyuncular için büyük bir avantaj sağlıyor. Peki, bu hafta Xbox hangi oyunları ücretsiz hale getirdi?
Xbox’ta 1.750 TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz
Xbox, Free Play Days ile bu hafta toplam değeri 1.750 TL olan iki oyunu ücretsiz erişime açtı. Tenis severlerin ilgisini çekecek Matchpoint – Tennis Championships, Game Pass Ultimate, Standard ve Core aboneleri için 6 Ekim saat 23:59'a kadar ücretsiz oynanabilir durumda. Oyun, tenis dünyasının dinamiklerini gerçekçi bir biçimde sunarak kullanıcıya kapsamlı bir deneyim vadediyor.
Öte yandan, macera ve keşif dolu bir hikaye arayanlar için The Land Beneath Us da aynı tarihe kadar tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. Bu oyun, herhangi bir abonelik planı gerekmeksizin herkesin erişimine açık. Oyuncular, sınırlı süre boyunca bu oyunları deneyimleyebilir ve hem stratejik tenis maçlarının hem de macera dolu bir dünyanın tadını çıkarabilirler.
ÜCRETSİZ OYUNLARIN NORMAL FİYAT LİSTESİ
Ücretsiz olan oyunların fiyatları ise şöyle;
Matchpoint – Tennis Championships – 1.369 TL
The Land Beneath Us – 375 TL
Matchpoint – Tennis Championships, modern tenis simülasyonu kategorisinde dikkat çeken bir yapım olarak, özellikle kariyer modu ve stratejik rekabet sistemleriyle oyunculara derinlemesine bir deneyim sunuyor. Gerçek hayattaki tenis kortlarının atmosferini yakalamayı başaran oyun, geliştirilmiş top fiziği, gerçekçi karakter animasyonları ve hassas oyuncu kontrol mekanikleriyle öne çıkıyor. Bu özellikler, oyuncuların kort üzerindeki her hareketi titizlikle yönlendirmesini ve rakiplerine karşı stratejik bir üstünlük kurmasını sağlıyor. Oyuncular, gerçek bir tenis maçının dinamiklerini hissederek, profesyonel bir tenis kariyerine adım atma fırsatını elde ediyor.
The Land Beneath Us ise oyuncuları Gal mitolojisinin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaran sıra tabanlı bir rogue-lite oyun olarak kendini gösteriyor. Gizemli bir evrenin kapılarını aralayan bu yapım, sıra tabanlı savaş mekanikleriyle stratejik derinlik sunarken, Gal mitolojisinden ilham alan hikaye ve görsel atmosferle oyuncuları büyülüyor. Mayıs ayında piyasaya çıkan ve Metacritic’te 80 puan alarak beğeni toplayan oyun, oyunculara keşfedilecek zengin bir mitolojik dünya sunuyor. Oyuncular, bilinmeyen topraklarda ilerleyerek hem tehlikelerle başa çıkmak hem de bu mistik dünyanın sırlarını çözmek zorunda.