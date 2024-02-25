Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı

Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı. Listede yer alan şirketler dikkat çekti.

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 1

Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, vakfının portföyüne nakit toplamaya devam ediyor. Birgün'de yer alan habere göre, Bill & Melinda Gates Foundation Trust'ın 14 Şubat'ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı son 13F başvurusuna göre, 31 Aralık itibariyle yatırım portföyünün değeri 42,3 milyar dolar.

Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda tutulan ilk 10 hisse ve şirketlerin piyasa değerleri şöyle:

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 2

Microsoft

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 3

Berkshire Hathaway

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 4

Canadian National Railway

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 5

Waste Management

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 6

Caterpillar

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 7

Deere

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 8

EcoLab

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 9

Coca-Cola FEMSA

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 10

Walmart

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Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı - Resim: 11

FedEx

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