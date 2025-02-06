Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARI KAZANDIRACAK

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, temiz enerjiye yapılan yatırımların kritik öneme sahip olduğunu belirten Gates, güneş, rüzgar ve karbon yakalama teknolojilerinin gelecekte büyük bir rol oynayacağını ifade etti.

Sürdürülebilirliğin hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Gates, karbon ayak izini azaltma konusunda öncü olan şirketlerin, küresel pazarda güçlü bir konuma sahip olacağını söyledi. Bu alanda yapılan yatırımların sadece finansal kazanç sağlamakla kalmayıp, gezegenin geleceğine de önemli katkılar sunduğunu belirtti.