Bilim İnsanları Dünyanın En Pahalı Maddesini Açıkladı: 1 Gramı Bile Servet Değerinde
Bilim insanları dünyanın en pahalı maddesini açıkladı. 1 gramı bile yaklaşık 62 trilyon dolar olan bu maddenin saklaması da oldukça zor. Normal maddeyle temas ettiğinde anında yok olan bu maddeyi, bilim insanları özel vakumlu manyetik alanlarda tutmak zorunda.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim dünyasında büyük bir gizem olan antimadde, inanılmaz derecede pahalı ve nadir bir madde olarak öne çıkıyor. Tek bir gramının yaklaşık 62 trilyon dolar olarak hesaplandığı antimadde, yalnızca evrendeki en pahalı madde değil, aynı zamanda üretimi ve saklanması son derece zor olan bir maddedir.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ MADDESİ
Antimadde, normal maddenin tam zıttı özellikler taşıyan bir versiyonu olarak biliniyor. Evreni oluşturan atomların ve parçacıkların ayna görüntüsü gibi düşünebileceğimiz bu madde, normal maddeyle temas ettiğinde anında yok oluyor ve muazzam miktarda enerji açığa çıkıyor. İşte bu özellikleri, antimaddeyi hem bilim insanları için büyüleyici bir keşif konusu haline getiriyor hem de onun inanılmaz maliyetli olmasına neden oluyor.
ÜRETİLMESİ MİLYARLARCA YIL SÜRÜYOR
Antimadde, değerli taşlar veya metaller gibi yer altından çıkarılabilen bir madde değil. Üretilmesi için atomların tek tek birleştirilmesi gerekiyor ve yalnızca bir gramın onda birini oluşturmak bile bir milyar yıl gibi akıl almaz bir süreci gerektirebilir.
CERN’deki bilim insanları, parçacık hızlandırıcıları kullanarak antimadde üretmeyi başarıyor. Ancak bu işlem devasa enerji gerektiriyor ve üretim süreci oldukça verimsiz. CERN’in yıllık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 90’ı bu deneylere harcanıyor, ancak yine de yalnızca nanogram seviyesinde antimadde üretilebiliyor.
GRAMI BİLE SERVET DEĞERİNDE
NASA bilim insanlarından Harold Gerrish, 1999 yılında yaptığı hesaplamalarda antimaddenin gram başına değerinin 62,5 trilyon dolar olduğunu öne sürmüştü. Ancak günümüzde mühendislik zorlukları göz önüne alındığında, bu rakamın çok daha yüksek olabileceği düşünülüyor. CERN'deki parçacık fizikçisi Prof. Michael Doser ise "Tüm antimaddeyi bir yılda yok etsek bile, bir fincan çay kaynatmaya yetmez. Antimaddenin sadece 100'de 1 nanogramı, 1 kilogram altın kadar pahalıdır. Bu hesaplamaya göre antimaddenin gram başına maliyeti yaklaşık 5.24 katrilyon dolar." dedi.
NORMAL MADDEYLE TEMAS ETTİĞİNDE YOK OLUYOR
Üstelik, antimaddenin üretimi kadar saklanması da büyük bir sorun. Normal maddeyle temas ettiğinde anında yok olduğu için, bilim insanları onu özel vakumlu manyetik alanlarda tutmak zorunda. Günümüzde antimaddenin saklanma rekoru, bireysel parçacıklar için 405 gün, tam anti-atomlar için ise sadece 17 dakika ile sınırlı.