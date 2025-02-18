Bilim İnsanları Dünyanın En Pahalı Maddesini Açıkladı: 1 Gramı Bile Servet Değerinde

ÜRETİLMESİ MİLYARLARCA YIL SÜRÜYOR

Antimadde, değerli taşlar veya metaller gibi yer altından çıkarılabilen bir madde değil. Üretilmesi için atomların tek tek birleştirilmesi gerekiyor ve yalnızca bir gramın onda birini oluşturmak bile bir milyar yıl gibi akıl almaz bir süreci gerektirebilir.

CERN’deki bilim insanları, parçacık hızlandırıcıları kullanarak antimadde üretmeyi başarıyor. Ancak bu işlem devasa enerji gerektiriyor ve üretim süreci oldukça verimsiz. CERN’in yıllık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 90’ı bu deneylere harcanıyor, ancak yine de yalnızca nanogram seviyesinde antimadde üretilebiliyor.