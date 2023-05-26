Bilge Yılmaz'dan ekonomi değerlendirmesi: 'Yaşadıklarımız 90'lardan beter'

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından katıldığı bir yayından kesit paylaştı.

"YAŞADIKLARIMIZ 90'LERDAN BETER"

Paylaşımında "İktidarda ülkenin nereye gittiğini gören, aklı başında, vatanını seven tek bir kişi yok mu?" diye soran Yılmaz, AKP iktidarının dolara "fahiş" faizler verdiğini söyledi.

KKM'de dolara yüzde 55 faiz verildiğini ifade eden Yılmaz, "Yaşadıklarımız 90'lardan beter" şeklinde konuştu.

Bilge Yılmaz, paylaşımında şu noktalara değindi:

"İktidarda ülkenin nereye gittiğini gören, aklı başında, vatanını seven tek bir kişi yok mu?

Döviz kurunu tutabilecek rezerv kalmayınca sermaye kontrollerini sıkıştıran AK Parti iktidarı, şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladı.

Yaşadıklarımız 90'lardan beter. O zaman bir özel bankanın (İmarbank) dövize fahiş faiz verdiğini görmüştük. Bugün ise iktidarın ikbali ve saplantılı ekonomi politikaları nedeniyle KKM'de dolara %55 faiz veriliyor.

Tarih böyle bir savrulma, böyle bir basiretsizlik, böyle bir yağma görmemiştir."