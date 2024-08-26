Big Mac Endeksinden Sonra Şimdi de Latte Endeksi... Türkiye Kaçıncı Sırada?

Türkiye'de kahve fiyatları diğer ülkelere göre pahalı mı? Latte endeksiyle bu soruya yanıt veren Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından kahve fiyatları üzerinden Türkiye’nin dünyadaki yerini gösteren bir grafik yayınladı.

Big Mac Endeksinden Sonra Şimdi de Latte Endeksi... Türkiye Kaçıncı Sırada?

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından kahve fiyatları üzerinden Türkiye’nin dünyadaki yerini gösteren bir grafik yayınladı. Prof. Dr. Kara, son yıllarda yaşanan artışa rağmen Türkiye’de kahve fiyatlarının dünyaya göre aşırı pahalı olmadığını ifade etti.

Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks’ın latte fiyatları üzerinden hazırlanan grafikte yer alan fiyatlar 1 Ağustos 2024 itibarıyla raporlandı.

Dünyada kahvenin en pahalı olduğu kent İsviçre’nin Zürih şehri. Onu Danimarka Kopenhag ve ABD New York izliyor.

İSTANBUL EN UCUZ KENTLER ARASINDA

İstanbul ise lattenin en ucuz olduğu kentler arasında görülüyor. İstanbul değerlendirmeye alınan kentler arasında en ucuz üçüncü şehir. İstanbul’un ardından Güney Afrika’nın başkenti Cape Town ve Mısır’ın başkenti Kahire geliyor.

BİG MAC ENDEKSİNE ATIF

Starbucks’ta küçük boy latte 109 lira, orta boy late 139 lira, büyük boy late ise 149 liraya satılıyor. Prof. Dr. Hakan Kara, sonraki paylaşımında da Big Mac endeksine atıf yaparak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Big Mac sandviç fiyatlarına göre ise epey pahalıyız. Demek ki tek bir ürüne göre değerlendirme yapmamak gerekiyor. Doğru olan kapsamlı bir reel kur endeksine bakmak, fakat maalesef bizde resmi fiyat ölçümüne dair soru işaretleri reel kur endeksinin bilgi değerini azaltıyor."

BİG MAC ENDEKSİ NEDİR?

Finansal bir araştırma yöntemi olarak kullanılabilen, ülkeler arası ekonomik koşullar hakkında fikir veren, farklı para birimlerinin farklı ülkelerdeki satın alma gücünü Big Mac fiyatları ile karşılaştıran bir göstergedir. 1986 yılında haftalık İngiliz dergisi The Economist tarafından satın alma gücü paritelerine dayalı anlaşılması kolay bir para birimi karşılaştırılmasını sağlamak ile bireysel para birimlerinin aşırı ve düşük değerini göstermek için icat edilmiştir.

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