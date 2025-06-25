Bir Hevesle Başladı, Hemen Patron Oldu: Gören Şaşırıyor, Herkes Peşinden Koşuyor
Burdur’da yaşayan İsmail Hakkı Özel, 5 metrekarelik atölyesinde bir hevesle başladığı ahşap işçiliğini kısa sürede sanata dönüştürdü. Görenleri hayran bırakan bu özel parçalar, sergilerde ve sosyal medyada yoğun talep görüyor.
Kaynak: İHA
Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan İsmail Hakkı Özel, 5 yıl önce bir hevesle başladığı ahşap işçiliğini, bugün sabırla işlediği minyatür sanat eserlerine dönüştürüyor. Evinin yanında sadece 5 metrekarelik bir alanda kurduğu atölyesinde, geçmişin izlerini ahşap ve su kabağına işleyen Özel, bu yolculuğu tamamen gönül bağıyla sürdürüyor.
HER PARÇA BİR ANLAM TAŞIYOR
Sanatla geçen beş yılda, maddi kaygıdan uzak bir şekilde tamamen merak ve tutkuyla üretmeye devam eden Özel, yaptığı her eserde geçmişe duyduğu saygıyı yansıtıyor.
"İki kalas bir hevesle başladım ama zamanla işler büyüdü" diyen Özel, minyatür ulaşım araçlarından nostaljik motosikletlere, yöresel çalgılardan su kabağından yapılan dekoratif objelere kadar pek çok parçayı büyük bir özenle hazırlıyor.
"AHŞAPTAKİ GÜZELLİKLERİ GÖNÜLLE BULUŞTURUYORUM"
Yaptığı işin kendisi için bir terapi olduğunu vurgulayan Özel, "Aklınıza ne gelirse, onu ahşaba dönüştürebiliyorum. Bu sadece bir uğraş değil, aynı zamanda geçmişle kurduğum bir bağ. Eserlerime bakanlar çocukluklarına, kültürlerine dair bir şeyler hatırlıyor. Bu da benim için en büyük kazanç" diyor.
KÜÇÜK ATÖLYE, BÜYÜK HAYALLER
Ahşap işçiliğiyle geçen beş yıl boyunca sosyal çevresine ve zaman zaman düzenlenen sergilere de eserlerini sunan Özel, sanat yolculuğunda bu noktaya ulaşacağını başlangıçta hiç tahmin etmediğini söylüyor. Küçük bir atölyede, büyük sabır ve gönül emeğiyle çalışan İsmail Hakkı Özel, Gölhisar’da emeğin, sanatın ve vefanın simgesi haline gelmiş durumda.