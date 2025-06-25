Bir Hevesle Başladı, Hemen Patron Oldu: Gören Şaşırıyor, Herkes Peşinden Koşuyor

"AHŞAPTAKİ GÜZELLİKLERİ GÖNÜLLE BULUŞTURUYORUM"

Yaptığı işin kendisi için bir terapi olduğunu vurgulayan Özel, "Aklınıza ne gelirse, onu ahşaba dönüştürebiliyorum. Bu sadece bir uğraş değil, aynı zamanda geçmişle kurduğum bir bağ. Eserlerime bakanlar çocukluklarına, kültürlerine dair bir şeyler hatırlıyor. Bu da benim için en büyük kazanç" diyor.