Beyaz Eşyada Satışlar ve Üretim Geriledi: Sektör Uyarıyor

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılının ilk yarısına ilişkin sektörel verileri açıkladı. 6 ana ürün grubunda iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, ihracat ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu düşüş, toplam satışlara yüzde 6, üretime ise yüzde 8 oranında gerileme olarak yansıdı. Dernek Başkanı Gökhan Sığın, yaşanan durumu değerlendirerek, ihracatta süregelen azalış trendine iç pazarın da eşlik ettiğini vurguladı ve “sektörün mevcut zorluklarla başa çıkabilmesi için rekabet gücünü geliştirecek politika ve uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor” dedi.

TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ

Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa’da ilk, dünyada ise ikinci sırada yer alıyor. 32 milyon adet üretim ve 22,5 milyon adet ihracat kapasitesine sahip sektör, 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlıyor. TÜRKBESD Başkanı Sığın, sanayinin yüzde 70’ini ihraç ettiğini belirterek, “Sanayimizin ihracat pazarlarında bugüne kadar büyük emeklerle elde ettiği konumunu korumayı, hatta ileri taşımayı arzu ediyoruz” dedi.

Sığın ayrıca Dahilde İşleme Rejimi’nin etkinliğinin önemine dikkat çekti. “Burada atılacak doğru adımlar özellikle kullanıcı ve ihracatçı sektörlerin rekabetçiliğine direkt bir katkı sunacaktır” diye konuşan Sığın, ticaret politikası soruşturmalarının sanayiyi olumsuz etkilediğini dile getirdi. İç pazardaki durgunluk ve kredi kartı komisyon oranlarının yüksekliği gibi etkenlerin satış kanallarını zorladığını da belirtti.

Enerji verimli ürünlerin üretimi ve tüketiminin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Sığın, bu ürünlerin enerji tasarrufunun yanı sıra ülkenin enerji bağımlılığını azaltmada da kritik rol oynadığını söyledi. “Enerji verimli ürünlerin piyasada yaygınlaşması sadece ülkemizin yıllık enerji tasarrufu miktarını artırarak kaynakların verimli kullanımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sektörümüzde de üretime güç katarak ihracat için kaldıraç rolüne işaret ediyor” dedi.

REKABET GÜCÜ GERİLEDİ

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da temmuz ayında yürürlüğe giren İklim Kanunu’nun önemine değindi. Sektörün bu hedeflere katkı sunduğunu vurgulayan Özkadı, üretim maliyetlerini artıran GEKAP gibi uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Türkiye'nin ihracatçı imalat sanayi sektörlerinde maliyet bazlı rekabet gücünün son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ise çelik ürünlerine yönelik anti-damping soruşturmalarının sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. “Mevcut gümrük vergileri üzerine anti-damping soruşturmaları sonucu gelebilecek ek vergiler hem ihracat hem de iç satışlardaki daralmayı daha da derinleştirecek ve artan maliyetler nedeniyle enflasyonu tetikleyecektir” dedi.

Yetkili servisler konusuna da değinen Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, markaların web sitelerinin ya da servis.gov.tr adresinin kullanılmasını tavsiye ederek, sahte servislerin neden olduğu mağduriyetlere karşı uyarılarda bulundu.