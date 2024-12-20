Beyaz Eşya Devi Vestel'de Büyük Deprem: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Hepsi Değişti

Vestel'in üst düzey görevlendirmesinde adeta deprem yaşandı. Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya AR-GE ve Üretim Genel Müdürü ile Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Tedarik Zinciri ve Satın alma Genel Müdürü değişti. Ayrıca Vestel Müşteri Hizmetleri ve Kalite Genel Müdürü ve Vestel Teknoloji, Lentatek ve Ayesaş Genel Müdürlüğü'ne de yeni isimler görevlendirildi.

Böylelikle farklı alanda bir çok genel müdür görevden alınmış, yerine yeni isimler başlamış oldu. Şirket, büyüme hedeflerine daha etkin ulaşmak ve organizasyon yapısını güçlendirmek amacıyla üst yönetimde önemli değişikliklere gittiğini belirtti.