Beyaz Eşya Devi Vestel'de Büyük Deprem: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Hepsi Değişti
Vestel, yeni dönem büyüme hedefleriyle uyumlu organizasyon yapısını oluşturmak amacıyla üst yönetimde bazı stratejik değişiklikler gerçekleştirdi. Yeni yapılanma kapsamında farklı alanlardaki çok sayıda genel müdür değişti. Adeta deprem etkisi yaratan bu değişimle yeni görevlendirilen isimler de belli oldu.
Kaynak: AA
Beyaz eşya devi Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel Şirketler Grubunda, daha etkili bir yönetim yapısı ve Vestel'in büyüyen hedeflerine uyumlu bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla stratejik değişiklikler yapıldı. Yeni yapıda Vestel'in iç dinamikleri daha fonksiyonel şekilde yeniden düzenlendiği duyuruldu.
Vestel'in üst düzey görevlendirmesinde adeta deprem yaşandı. Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya AR-GE ve Üretim Genel Müdürü ile Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Tedarik Zinciri ve Satın alma Genel Müdürü değişti. Ayrıca Vestel Müşteri Hizmetleri ve Kalite Genel Müdürü ve Vestel Teknoloji, Lentatek ve Ayesaş Genel Müdürlüğü'ne de yeni isimler görevlendirildi.
Böylelikle farklı alanda bir çok genel müdür görevden alınmış, yerine yeni isimler başlamış oldu. Şirket, büyüme hedeflerine daha etkin ulaşmak ve organizasyon yapısını güçlendirmek amacıyla üst yönetimde önemli değişikliklere gittiğini belirtti.
VESTEL'DE ÜST DÜZEY ATALAMALAR
Hasan Uğur, Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya AR-GE ve Üretim Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Uğur, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin optimize edilmesi konusunda önemli rol oynayacak.
Ulaş Özcan ise Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya Tedarik Zinciri ve Satın alma Genel Müdürü olarak atandı. Özcan, tedarik süreçlerinin etkinleştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi konularında önemli görevler üstlenecek.
Özgür Yılmaz, Vestel Müşteri Hizmetleri ve Kalite Genel Müdürü olarak, müşteri memnuniyetinin artırılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yürütecek.
Öner Tekin ise Vestel Teknoloji, Lentatek ve Ayesaş Genel Müdürü olarak, bu şirketlerin gelişimine yön verecek.
Vestel Mobilite'nin başına getirilen Ender Yüksel, hızlı büyüyen mobilite sektöründe Vestel'in hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.
Seçkin Gençoğlu ise artık Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinden sorumlu Satış Genel Müdürü olarak görev yapacak.
Vestel'deki bu üst düzey atamalar, şirketin geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yeni yönetim ekibiyle birlikte Vestel, hem yerel hem de global pazarlarda daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.