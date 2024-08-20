'Beyaz Altın'ı Sıcak Hava Vurdu

Pamukta rekoltenin sıcak hava nedeniyle düştüğünü anlatan Doğan, “Pamuğun kozaları sıcak havalar nedeniyle büyümedi. O nedenle verim kaybı yaşayacağız. Pamuk ülkemiz için olmazsa olmaz ürünlerden. Ülkemize yeteceği pamuğun 3'te 1'ini üretiyoruz. Pamuğun kilogram fiyatına 1 lira 60 kuruş prim desteği veriliyor. Bu desteğinde 5 lira olması gerekiyor. Şu andaki gibi hasatta da fiyat 19 lira olursa çiftçi pamuktan para kazanamaz” diye konuştu.