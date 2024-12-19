Beyaz Altında Rekor Hasat! 100'e Yakın Ülkeye İhraç Ediliyor

Pamuk üretiminde dünya genelinde ilk 8 sırada yer alan Özbekistan, geçen ay hasadı tamamladı ve 3,1 milyon ton pamuk toplandı. Her yıl yaklaşık 1 milyon hektar alanda pamuk ekilen ülkede, 3 milyon ton pamuktan 1-1,1 milyon ton pamuk lifi elde ediliyor.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT YAPMAYA BAŞLADI

Eski Sovyetler Birliği döneminde pamuk üretiminde öne çıkan Özbekistan, bağımsızlık sonrasında tekstil sektörünü geliştirmek için büyük adımlar attı. Bağımsızlık sonrası ilk yıllarda ürettiği pamuğun büyük kısmını ihraç eden ülke, zamanla tekstil ürünlerini işleyerek katma değerli ihracat yapmaya başladı.

Kaynak: AA