Beyaz Altın Gün Yüzüne Çıktı: Görenleri Mest Etti! Fiyatı Merak Konusu Oldu

Beyaz Altın kendisini gösterdi. 550 bin dönümün üzerinde ekimi yapılıyor. Aydın’da yetişiyor. Fiyatı henüz belirlenmedi.

Aydın’ın Söke ilçesinde beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması ve sağlıklı bir bitki gelişim süreci amacıyla arazilerde gerçekleştirilen gözlemler devam ederken ekili pamuklar yüzünü göstermeye başladı.

BEYAZ ALTIN ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke Ovası’nda pamuklar yüzünü göstermeye başladı. Adeta çocuk gibi ilgi isteyen ve hiçbir zaman yağmuru sevmeyen pamuk, yoğun emeğin ardından açmaya başlarken, üreticileri sevindirdi.

BEYAZ ALTIN GELİNLİĞİNİ GİYİDİ, HASAT SEZONUNU BEKLENİYOR

Her yıl 550 bin dönümün üzerinde ekimi yapılan pamuk, gelinliğini giyerken, üreticiler de hasat sezonu için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Genellikle Eylül gibi sonbahar aylarında hasadına başlanan pamuk, bu yıl rekolte açısından üreticilerin beklentilerini yükseltirken, yaşanan kuraklık ise endişe veriyor.

BEYAZ ALTININ FİYATI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Aydın genelinde yaşanan kuraklığa rağmen pamuktan istedikleri verimi alacaklarını tahmin eden üreticiler, pamuğun rekolte yönünden altın yıllarından birisinin olmasını beklerken, geçen seneki düşük fiyatlardan dolayı bu yılki fiyatların belirsizliğini merakla bekliyor.

Kaynak: İHA