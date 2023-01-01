BES'te yeni düzenleme: Yıllık limitin üzerinde öderseniz...
Yeni yılla birlikte BES'te, yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkanı getirildi. Konuya ilişkin açıklama, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yapıldı.
BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ile ilgili yeni düzenleme SEDDK tarafından duyuruldu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik ile yıllık limitin üzerinde ödenen katkılar için takip eden yıllarda devlet katkısı alabilme imkanı getirildiği belirtilerek, "Böylelikle bir katılımcı, devlet katkısı teşvikinin tamamından yararlanabilmek için yatırmak istediği katkı payını yıllara bölüp erteleyerek yatırmak zorunda kalmayacak." ifadeleri kullanıldı.
SEDDK'nin Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı.
Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, 22 Ocak 2022'de, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişikliklerle Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yer alan katılımcılar için devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30'a yükseltilmesi, yıllık limiti aşan devlet katkısının takip eden yıllarda ödenmesine imkan sağlanması, kısmen ödemede belli şartlarda devlet katkısı alınabilmesi gibi imkanlar getirildiği anımsatılarak, bu itibarla, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik yayınlandığı, bu Yönetmelikle bazı hususların usul ve esaslarına ilişkin hükümlerin düzenlendiği belirtildi.