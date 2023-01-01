BES'te yeni düzenleme: Yıllık limitin üzerinde öderseniz...

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, 22 Ocak 2022'de, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişikliklerle Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yer alan katılımcılar için devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30'a yükseltilmesi, yıllık limiti aşan devlet katkısının takip eden yıllarda ödenmesine imkan sağlanması, kısmen ödemede belli şartlarda devlet katkısı alınabilmesi gibi imkanlar getirildiği anımsatılarak, bu itibarla, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik yayınlandığı, bu Yönetmelikle bazı hususların usul ve esaslarına ilişkin hükümlerin düzenlendiği belirtildi.