BES'te Yeni Düzenleme: Devlet Katkı Payı Düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkı oranı yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile BES’e yapılan Türk lirası ödemelerinde uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi.

Karara göre, işveren tarafından ödenen tutarlar hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı paylarında devlet katkısı hesabına yansıtılacak oran bundan böyle yüzde 20 olacak. Söz konusu düzenleme, Türk lirası cinsinden yapılan ödemeler için geçerli olacak.

Yeni karar ile birlikte Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi’nde, devlet katkısı oranının yanı sıra cayma hakkını kullanmayan çalışanlara verilen ilave katkı da yeniden belirlendi. Sisteme otomatik katılım kapsamında giren ve cayma hakkını kullanmayan katılımcılara, gerekli şartların sağlanması halinde girişte bir defaya mahsus sağlanacak ilave devlet katkısı 500 lira olarak tespit edildi.

Düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA