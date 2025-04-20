Beşiktaş’ın Lisanslı Ürününde Ortaya Çıktı! Yasak Geldi: Mağazalardan Apar Topar Toplatılıyor

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ TAŞIYOR

İlgili standart maddesi, küçük çocuklara yönelik kıyafetlerde şapka, göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, kordon ya da benzeri dekoratif unsurların bulunmasını yasaklıyor. Bu tür tasarımlar çocuklar için ciddi boğulma ve yaralanma riski barındırdığı için mevzuat tarafından açıkça sınırlandırılıyor.