Beşiktaş’ın Lisanslı Ürününde Ortaya Çıktı! Yasak Geldi: Mağazalardan Apar Topar Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Beşiktaş’ın resmi satış mağazası Kartal Yuvası’nda çocuklara yönelik satılan bir sweatshirt modelinin güvenlik standartlarına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan duyuruda, söz konusu ürünün satışına da yasak getirildiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Karar, siyah renkteki “Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt” (Barkod No: 8698520840811) ürününü kapsıyor. İnceleme sonucunda ürünün çocuk güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edilirken, özellikle TS EN 14682 standardının 3.2.1 maddesine aykırı üretildiği belirtildi.
BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ TAŞIYOR
İlgili standart maddesi, küçük çocuklara yönelik kıyafetlerde şapka, göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, kordon ya da benzeri dekoratif unsurların bulunmasını yasaklıyor. Bu tür tasarımlar çocuklar için ciddi boğulma ve yaralanma riski barındırdığı için mevzuat tarafından açıkça sınırlandırılıyor.
Bakanlığın açıklamasında, toplatma kararı verilen ürünün taşıdığı tehlikeler arasında "boğulma riski" ve "mekanik şekilde hava akışının engellenmesi sonucu yaralanmalar" gibi ciddi sağlık tehditleri de sıralandı.
ÜRÜNÜ KULLANMAYIN UYARISI
Ticaret Bakanlığı, aileleri uyararak bu ürünü satın alan tüketicilerin sweatshirtü kullanmamaları ve en yakın Kartal Yuvası mağazasına başvurarak iade etmeleri gerektiğini belirtti.