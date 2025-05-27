Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu: İstanbul'da İlçe İlçe Nikah Ücretleri Belli Oldu! İşte En Pahalı ve En Ucuz İlçeler
2025 yaz sezonunda İstanbul'da nikah ücretleri ilçeye göre büyük farklılık gösteriyor. Aynı nikah için bazı ilçelerde 1.000 TL ödenirken, bazı ilçelerde bu rakam 16.000 TL’yi aşıyor. İşte İstanbul'da nikah ücreti en pahalı ve en ucuz ilçeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da hız kazandı. İstanbul’da evlenmeyi planlayan çiftler, nikah masasına oturmadan önce şaşırtıcı bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Nikah ücretleri, İstanbul’un farklı ilçelerinde ciddi oranda değişiklik gösterdiği ortaya çıktı. Ayrıca nikah tarihi, hafta içi ya da hafta sonu olması ve nikah memurunun dış mekana gelip gelmemesi gibi detaylar da maliyeti ikiye, hatta üçe katlıyor.
İSTANBUL’DA NİKAH ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul’un farklı ilçelerinde nikah kıymak isteyen çiftler, aynı hizmet için bin TL'den 16 bin TL’ye kadar değişen ücretlerle karşılaşabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu farkı, nikahın belediye binasında mı yoksa dışarıda mı kıyılacağı gibi detaylar maliyetleri doğrudan etkiliyor.
NİKAH ÜCRETİ EN UCUZ VE EN PAHALI İLÇELER
İstanbul’daki 10 büyük belediyede yapılan kıyaslama, ciddi fiyat farklarını ortaya koydu. Esenler Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu nikah hizmetini yalnızca 1.010 TL’ye sunarken, Kadıköy Belediyesi ise hafta sonu dış mekan nikahı için tam 16.210 TL talep ediyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe nikah ücretleri...
İLÇE İLÇE NİKAH ÜCRETLERİ
Kadıköy: Hafta içi 5.710 TL, hafta sonu 8.710 TL, dış mekan 16.210 TL
Esenler: Hafta içi ve sonu fark etmeksizin 1.010 TL
Ataşehir: Hafta içi 2.462 TL, hafta sonu 6.602 TL
Beyoğlu: Hafta içi 2.510 TL, hafta sonu 3.510 TL
Beşiktaş: Hafta içi 5.010 TL (cüzdan dahil), hafta sonu 6.010 TL
Bağcılar: Hafta içi 1.500 TL, hafta sonu 2.100 TL
Esenyurt: Hafta içi 2.010 TL, hafta sonu 3.360 TL
Sultangazi: Hafta içi 2.010 TL, hafta sonu 3.510 TL
Şişli: Hafta içi 3.510 TL, hafta sonu 5.510 TL
Sancaktepe: Hafta içi 2.500 TL, hafta sonu 5.000 TL
NİKAH BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-6 adet vesikalık fotoğraf
Aile hekiminden alınmış sağlık raporu
Gerekli ise farklı ilçe için izin belgesi