Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu: İstanbul'da İlçe İlçe Nikah Ücretleri Belli Oldu! İşte En Pahalı ve En Ucuz İlçeler

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da hız kazandı. İstanbul’da evlenmeyi planlayan çiftler, nikah masasına oturmadan önce şaşırtıcı bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Nikah ücretleri, İstanbul’un farklı ilçelerinde ciddi oranda değişiklik gösterdiği ortaya çıktı. Ayrıca nikah tarihi, hafta içi ya da hafta sonu olması ve nikah memurunun dış mekana gelip gelmemesi gibi detaylar da maliyeti ikiye, hatta üçe katlıyor.



