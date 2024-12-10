Benzinli, Dizel, Hibrit: Hangi Araçlar Daha Az Yakıyor?
Artan yakıt fiyatları ve bakım masrafları karşısında benzinli araçlar mı, dizel araçlar mı, hibrit araçlar mı yoksa elektrikli araçlar mı daha az yakıyor? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yükselen yakıt fiyatları ve artan bakım maliyetleri, araç sahiplerini daha ekonomik çözümlere yöneltiyor. Yıllık 20 bin kilometre yol yapan bir sürücünün araçlara göre maliyet karşılaştırılması ortaya çıktı. Peki, benzinli araçlar mı, dizel araçlar mı, hibrit araçlar mı yoksa elektrikli araçlar mı daha az yakıyor? İşte detaylar...
Benzinli Araçlar: Örneğin Fiat Egea gibi popüler bir model, yıllık yaklaşık 60 bin TL'lik bir yakıt maliyeti oluşturuyor. Bakım masrafları da eklendiğinde toplam maliyet oldukça yükseliyor.
Dizel Araçlar: Renault Megane gibi dizel araçlar, benzinli araçlara göre biraz daha ekonomik olsa da, yıllık 51 bin TL gibi yine önemli bir yakıt maliyeti ortaya çıkıyor.
Hibrit Araçlar: Toyota Corolla Hybrid gibi hibrit modeller, hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de elektrik motoruyla daha sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Yıllık yakıt maliyeti yaklaşık 42 bin TL.
Elektrikli Araçlar: Togg T10X gibi yerli bir elektrikli araç, evde şarj edildiğinde yıllık sadece 10 bin TL gibi düşük bir enerji maliyeti oluşturuyor. Ancak özel şarj istasyonları kullanıldığında bu maliyet yaklaşık 32 bin TL'ye çıkıyor.
HANGİ ARAÇLARIN BAKIM MALİYETİ DAHA DÜŞÜK?
Elektrikli araçların bakım maliyetleri, benzinli veya dizel araçlara göre çok daha düşük. Elektrik motorları daha az parçadan oluştuğu için bakım gerektirme sıklığı ve maliyeti oldukça az. Bu da uzun vadede önemli bir tasarruf sağlıyor.
Artan yakıt fiyatları ve bakım masrafları karşısında, elektrikli araçlar hem yakıt hem de bakım maliyetleri açısından çok daha ekonomik olduğu belirlendi. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte, evlerde şarj edilebilecek enerji miktarında bir sınırlama getirildi.
Konutlarda yıllık 5 bin kWh şarj limiti, elektrikli araç sahiplerinin maliyetlerini iki katına çıkarabilir. Bu durum, elektrikli araç sahipleri için ek maliyetlere neden olabilir. Ancak, şarj altyapısının gelişmesi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu sorunların aşılması bekleniyor.