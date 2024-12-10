Benzinli, Dizel, Hibrit: Hangi Araçlar Daha Az Yakıyor?

Hibrit Araçlar: Toyota Corolla Hybrid gibi hibrit modeller, hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de elektrik motoruyla daha sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Yıllık yakıt maliyeti yaklaşık 42 bin TL.

Elektrikli Araçlar: Togg T10X gibi yerli bir elektrikli araç, evde şarj edildiğinde yıllık sadece 10 bin TL gibi düşük bir enerji maliyeti oluşturuyor. Ancak özel şarj istasyonları kullanıldığında bu maliyet yaklaşık 32 bin TL'ye çıkıyor.