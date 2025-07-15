Benzinli Araç Alıp Satacak Olanlar İki Kez Düşünecek! Piyasada İşler Değişti, Benzinlileri Solladı

KUZEY AMERİKA'DA DURAKLAMA DÖNEMİ

Kuzey Amerika’daki tablo ise biraz daha karmaşık. ABD, Kanada ve Meksika’yı kapsayan bölgede elektrikli araç satışları yılın ilk yarısında sadece yüzde 3 oranında arttı ve toplamda 900 bin adede ulaştı.

Kanada’da satışlar yüzde 23 düşerken, Meksika ve ABD’de sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 6 oranında artış yaşandı. ABD’de 2025 sonbaharında yürürlükten kalkacak olan vergi indirimleri öncesi yılın ikinci yarısında kısa süreli bir talep artışı bekleniyor. Ancak bu desteğin sona ermesiyle son çeyrekte sert bir gerileme olacağı öngörülüyor.