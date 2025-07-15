Benzinli Araç Alıp Satacak Olanlar İki Kez Düşünecek! Piyasada İşler Değişti, Benzinlileri Solladı
Küresel ölçekte elektrikli araçlara (EV) olan ilgi hız kesmeden artıyor. 2025 yılının ilk altı ayında dünya genelinde 9,1 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28’lik bir artışa işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion’ın yayımladığı verilere göre, yalnızca haziran ayında bile EV satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24, mayıs ayına göre ise yüzde 7 oranında yükseldi. Böylece sektör, üst üste güçlü bir büyüme trendi yakalamış oldu.
ÇİN PAZARI BAŞROLDE
Elektrikli araç pazarında başı yine Çin çekti. Ocak-haziran döneminde satılan her 10 elektrikli araçtan 6’sı Çin'de alıcı buldu. Ülkede 5,5 milyon araç satışıyla birlikte yıllık bazda yüzde 32’lik bir artış kaydedildi. Sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılacağına dair söylentilere rağmen Çinli tüketicilerden gelen talep güçlü seyrini sürdürüyor.
Uzmanlara göre yılın ikinci yarısında Çin’de finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte satışların hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.
AVRUPA'DA BÜYÜME, FRANSA'DA DÜŞÜŞ
Avrupa Birliği ülkelerinde de elektrikli araç satışları artış eğiliminde. İlk 6 ayda kıta genelinde 2 milyon EV satışı gerçekleştirildi. Bu oran, yıllık bazda yüzde 26'lık bir yükselişe karşılık geliyor.
İngiltere, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde satışlar artarken, Fransa’da devlet desteklerinin geri çekilmesiyle birlikte satışlar yüzde 13 oranında geriledi.
KUZEY AMERİKA'DA DURAKLAMA DÖNEMİ
Kuzey Amerika’daki tablo ise biraz daha karmaşık. ABD, Kanada ve Meksika’yı kapsayan bölgede elektrikli araç satışları yılın ilk yarısında sadece yüzde 3 oranında arttı ve toplamda 900 bin adede ulaştı.
Kanada’da satışlar yüzde 23 düşerken, Meksika ve ABD’de sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 6 oranında artış yaşandı. ABD’de 2025 sonbaharında yürürlükten kalkacak olan vergi indirimleri öncesi yılın ikinci yarısında kısa süreli bir talep artışı bekleniyor. Ancak bu desteğin sona ermesiyle son çeyrekte sert bir gerileme olacağı öngörülüyor.
DİĞER ÜLKELERDE REKOR ARTIŞ
Kuzey Amerika ve Avrupa’nın dışında kalan ülkelerde de elektrikli araç pazarında önemli bir sıçrama gözlemlendi. Bu bölgelerde satışlar yüzde 40 artışla 700 bin adede çıktı.
RHO MOTİON'DAN KRİTİK DEĞERLENDİRME
Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, Çin’in elektrikli araç dönüşümünün merkezinde olduğunu vurgulayarak, “Bugün dünyada satılan her iki elektrikli araçtan biri Çin menşeli. Ülkede yeni araçların yarısına yakını artık elektrikli. Sübvansiyonlara dair soru işaretleri olsa da bu talep eğiliminin yıl boyunca devam etmesi bekleniyor,” dedi.
Lester ayrıca Avrupa’da büyümenin güçlü ama eşit dağılmadığını belirterek, “İngiltere ve Almanya gibi ülkeler öne çıkarken, Fransa gibi pazarlarda yavaşlama var. Fiyat duyarlılığı yüksek tüketiciler hala kamu desteklerine bağlı,” ifadelerini kullandı.
Kuzey Amerika’daki gelişmelere de değinen Lester, “Trump’ın yeni düzenlemeleriyle birlikte ABD'nin 2025 yılı genelinde elektrikli araç pazarında kayda değer bir büyüme göstermesi zor görünüyor” yorumunu yaptı.