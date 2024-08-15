Benzine Zam Geldi! Tabelalar değişti...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yansıtıldı. Söz konusu fiyat artışından sonra bazı illerde benzinin litre fiyatı 45 lirayı aştı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği görülmedi.

Peki, 15 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 15 Ağustos 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.46 TL

Motorin litre fiyatı: 43.74 TL

LPG litre fiyatı: 22.93 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.35 TL

Motorin litre fiyatı: 43.67 TL

LPG litre fiyatı: 22.40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,95 TL

Motorin litre fiyatı: 44.28 TL

LPG litre fiyatı: 23.00 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45,41 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 22.82 TL

Bazı illerdeki zamlı benzin fiyatları ise şöyle:

Antalya benzin litre fiyatı: 45,76

Adana benzin litre fiyatı: 45,70

Diyarbakır benzin litre fiyatı: 45,94

Trabzon benzin litre fiyatı: 45,66