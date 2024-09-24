Benzine Zam Geldi, Tabelalar Değişti
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,2 TL zam geldi. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 42,75 TL, Ankara'da 43,08 TL ve İzmir'de 43,54 TL seviyesine yükseldi.
Akaryakıt türlerinden benzinin pompa satış fiyatlarında yukarı yönlü yeni bir düzenleme devreye girdi.
Litre başına 1,2 TL’lik artışla ortaya çıkan benzindeki yeni pompa satış fiyatları bu gece yarısından itibaren (24 Eylül 2024) devreye girdi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 42,75 TL, Ankara’da 43,08 TL, İzmir’de ise 43,54 TL seviyesine çıktı.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.