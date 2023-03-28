Benzine zam geldi: İşte son fiyatlar
Geçen hafta motorine gelen indirim ve zamların ardından bu kez benzine zam geldi! İşte 28 Mart günü akaryakıt fiyatları.
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.
Brent petrol fiyatlarının 75doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldiği motorine bu kez zam geldi. Petrol fiyatlarının 77 doların üstüne çıkması ve kurun 19 TL'yi aşması motorine ve benzine zam getirdi.
Geçtiğimiz 2 haftada motorine 1 kez zam 2 kez de indirim geldi.
BENZİNE ZAM GELDİ
Bugünden geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Zam pompaya yansıdı
Benzine yapılan zam 81 kuruş oldu
İşte güncel akaryakıt fiyatları;
İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,32 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,5 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12.09 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
• Benzin: 21,73 TL
• Motorin: 20,9 TL
• LPG (Otogaz): 12,10 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
• Benzin: 21,74 TL
• Motorin: 20,99 TL
• LPG (Otogaz): 11,88 TL