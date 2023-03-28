Benzine zam geldi: İşte son fiyatlar

Geçen hafta motorine gelen indirim ve zamların ardından bu kez benzine zam geldi! İşte 28 Mart günü akaryakıt fiyatları.

Benzine zam geldi: İşte son fiyatlar

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada ABD'de 3 bankanın peş peşe batması ile petrol fiyatları üzerinde baskı oluştu ve bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımıştı.

Brent petrol fiyatlarının 75doların altına düşmesi sonrasında geçtiğimiz hafta 2 kez indirimin geldiği motorine bu kez zam geldi. Petrol fiyatlarının 77 doların üstüne çıkması ve kurun 19 TL'yi aşması motorine ve benzine zam getirdi.

Geçtiğimiz 2 haftada motorine 1 kez zam 2 kez de indirim geldi. 

BENZİNE ZAM GELDİ

Bugünden geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Zam pompaya yansıdı

Benzine yapılan zam 81 kuruş oldu

İşte güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,32 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,5 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12.09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin: 21,73 TL

• Motorin: 20,9 TL

• LPG (Otogaz): 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

• Benzin: 21,74 TL

• Motorin: 20,99 TL

• LPG (Otogaz): 11,88 TL

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