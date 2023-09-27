Benzine 1 lira 94 kuruş indirim

Son dönemde art arda zam uygulanan akaryakıta bu kez indirim geldi. Benzin bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 94 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa düştü.

Benzine 1 lira 94 kuruş indirim

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son olarak benzine 13 Eylül'de 2 lira 3 kuruş, motorine ise 14 Eylül'de 1 lira 64 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geldi.

İSTANBUL'DA 36 LİRA 66 KURUŞA DÜŞTÜ

Bu gece itibarıyla (27 Eylül Çarşamba) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 94 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 66 kuruşa, İzmir'de 37 lira 36 kuruşa, Ankara'da ise 37 lira 26 kuruşa düştü. Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

Altın fiyatlarında Fed baskısı: Gram altın düşüşe geçti! Gram altın düşüşe geçti!
Sağlık sektörü araştırma şirketinden Orta Vadeli Program raporu Sağlık sektörü araştırma şirketinden Orta Vadeli Program raporu
Aşçıların sırrıymış! Artık dert değil patlıcanın yağ çekmesini önlemenin 4 yolu! Aşçıların sırrıymış! Artık dert değil patlıcanın yağ çekmesini önlemenin 4 yolu!
Sivas'ta bir ilk! 120 dönümlük arazide ilk kez ekti, 15 tonluk ürün aldı... Herkese öneriyor Sivas'ta bir ilk! 120 dönümlük arazide ilk kez ekti, 15 tonluk ürün aldı... Herkese öneriyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Gram altın fiyatında patlama yaşanacak: Uzman isim tarih verdi! Gram altın fiyatında patlama yaşanacak: Uzman isim tarih verdi!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı: İşte kırılması beklenen faylar! Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünü açıkladı: İşte kırılması beklenen faylar!